體壇熱話｜Mayweather再戰話題戰鬥網紅　記者會火藥味十足即動手

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-05-07 12:50

退役拳手梅韋特（Floyd Mayweather Jr.）曾經出戰多場話題之戰，與日本拳手那須川天心及綜合格鬥名將Conor McGregor在擂台上交手。 梅韋特獲邀出戰另一場表演賽，與網路紅人Logan Paul在下月交手，賽前記者會已火藥味甚濃，Logan胞弟Jake既出口又出手，令梅韋特的理智線斷掉。

現年44歲的前拳王梅韋特，過往多次出戰甚有話題性的拳賽，與菲律賓拳王柏奎奧（Manny Pacquiao）合演「世紀之戰」；與綜合格鬥名將Conor McGregor上演「金錢之戰」；以及2018年除夕與日本踢拳好手那須川天心的「話題之戰」。

Mayweather赴日演話題之戰 談笑用兵袋巨額獎金

分析 Floyd Mayweather Jr 的「世紀之戰」與「金錢大戰」

梅韋特過往的矚目話題之戰：

縱然梅韋特曾經宣布退役，但他不抗拒出戰話題性十足的表演賽，早前獲邀與美國網路紅人Logan Paul進行一場超級表演賽。二人的拳賽將於下月6日在美國邁阿密舉行，並在當地時間周四（6日）舉行記者會為拳賽造勢，先以「口水戰」打頭陣。

梅韋特與網路紅人Logan Paul將於下月初上演表演賽。（Getty Images）

梅韋特接受訪問時神態自若，直言Logan與Jake兩兄弟也是「假拳手」，根本沒有壓力可言。在附近的Jake立即反擊，直言「梅韋特髮線先係擂台上唯一嘅假嘢」，二人及後接近頭碰頭地你一言，我一語。

Jake出口兼出手，變身「小屁孩」一手搶走梅韋特帽子，這名前拳王理智線隨即斷裂，不斷以粗口破口大罵，高呼「不尊重」，更想追打Jake，在場人士立即出手調停，擾攘一輪才平息事件。

梅韋特直言對方是「假拳手」。（Getty Images）

梅韋特被除帽後斷理智線逐格睇（按圖放大）：

梅韋特冷靜後再接受訪問，解釋大怒的原因，「我不想受到不尊重的對待，而Jake亦做到他的目的，成功贏得外界的目光。」

被Jake在記者會上以「小學雞」方式惹怒，會否在擂台上以牙還牙，以拳頭懲罰Logan，梅韋特刻意避談，「所有賽事也只是表演賽，我不用像以前般全力備戰，只要好好保持體能便可，我希望做到最好，並給予觀眾一場有娛樂性的拳賽。」

Jake Paul的「小學雞」舉動後，被梅韋特打到「變豬頭」。（美聯社）

Logan Paul過往僅出戰一場職業拳賽，與梅韋特在牌面上根本「無得鬥」，這名前拳王直言希望為大眾帶來一點娛樂，「全世界在過去一年多只是關注疫情，人們的生活深受影響，我希望為大眾帶來一些娛樂，故此決定參加這場表演賽。」