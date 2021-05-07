【歐聯熱話】夏薩特嘻皮笑臉惹軒然大波　即致歉冀修補關係

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-05-07 15:21

皇家馬德里早前被車路士淘汰，歐聯4強止步，隊中球星夏薩特賽後化身「嘻哈大少」，與舊隊友聚舊時言談甚歡，隨即引起軒然大波。 西班牙傳媒群起「圍插」夏薩特，這名比利時球星立即賣口乖「補鑊」致歉，直言效力皇馬是他的夢想。

歐聯4強次回合，車路士主場兩球淨勝皇馬，相隔9年再闖歐聯決賽，可惜賽後焦點卻落在車路士舊將夏薩特的身上。這名比利時球星化身「嘻哈大少」，賽後與舊隊友們聚舊時笑得「見牙唔見眼」，一秒激嬲皇馬球迷，似乎對出局毫無感覺。

夏薩特回歸史丹福橋上演一齣「愛回家之開心出局」後，皇馬球迷「有無心踢㗎？」及「佢根本都唔在意隊波」等留言不絕於耳。根據《ESPN》的報道指，皇馬高層對夏薩特嘻皮笑臉相當反感，事關他有經驗面對鏡頭，懂得如何避免尷尬的場面，如今似乎是有意令球隊難做。

夏薩特化身「嘻哈大少」 與舊隊友互動激嬲皇馬球迷

夏薩特完場後與舊隊友短聚時言談甚歡，看不出半點出局的悲傷。（Twitter截圖）

群情洶湧，夏薩特事後透過個人社交網站道歉，直言由始至終亦無意傷害皇馬球迷，並隨即賣口乖希望修補關係，「我對今次事件向球迷們說聲對不起，我沒有意思損害皇馬球迷的，效力皇馬一直是我的夢想，而我希望為球隊的勝利而戰，如今仍有機會爭奪聯賽錦標，加油馬德里！」

夏薩特透過社交網站「補飛」，希望與皇馬球迷修補關係。（Twitter截圖）

西班牙兩大報章《阿斯報》及《馬卡報》皆沒有向夏薩特評分，指施丹一意孤行起用夏薩特，如今已得到了教訓，而他在場上的表現已經乏善可陳，賽後更加嘻皮笑臉，比起場上零表現，這個態度對一眾皇馬球迷的打擊更大。

夏薩特被西媒及網民「圍插」，表現不佳態度又不好。（Getty Images）

縱然媒體與網民言論，一味向夏薩特給予負評，事實又是否如此？夏薩特今仗一個數據卻是冠絕全隊，他今仗全場奔跑10.64公里，是全皇馬走動距離最多的球員，比起卻奧斯及莫迪歷還要高，未知這項數據能否為夏薩特平反？

夏薩特的走動距離冠絕全皇馬。（Twitter截圖）

車路士事隔9年後再闖決賽，眾將瘋狂慶祝：

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