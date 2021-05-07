【東京奧運．賽艇】香港6將爭奪奧運資格　男子雙人雙槳緣慳東奧

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-05-07 17:05

距東京奧運開幕只餘兩個多月，香港運動員繼續為取得奧運資格作最後衝刺。 香港賽艇代表隊6位運動員，連日出戰在東京海之森水上競技場舉行的亞洲及大洋洲區奧運資格賽。男子雙人雙槳的趙顯臻/王瑋駿打入決賽，惟最終與東奧入場券擦身而過。

香港今次派出6名運動員參加亞大區資格賽，包括去年連破室內賽艇世界紀錄、及奪得室內賽艇世錦賽U23男子2000米銀牌的陳至鋒，和在室內賽艇世錦賽奪U23女子2000米銀牌的洪詠甄，兩人分別出戰男、女子輕量級單人艇。

輕量級雙人雙槳艇方面，男子有趙顯臻伙拍王瑋駿，女子則由黃湘儀與梁穎桉一同出戰。賽事在男、女子輕量級單人艇，分別產生5個資格；輕量級雙人雙槳艇方面，男、女子則各產生3個資格。

趙顯臻與王瑋駿打入決賽A，惟最終未能取得奧運資格。（Hong Kong, China Rowing Association Facebook）

原定周四（5月5日）展開的賽事，首日因風浪太大而延期，同日更有斯里蘭卡代表隊支援人員確診新冠肺炎，幸未有大影響，比賽至周五才展開初賽及復活賽，周六（7日）則連演半決賽及決賽。

出戰男子雙人雙槳艇的趙顯臻及王瑋駿，在小組以7分20.5秒首名進入可爭奪奧運資格的決賽A，倘在決賽A的6支隊伍中取得首3名，便可獲得東京奧運資格。惟兩人最終以6分45.79秒獲第5名，未能打入奧運，奧運入場券最終落在日本、印度及烏茲別克手中。女子輕量級雙人雙槳艇的黃湘儀及梁穎桉，首日在初賽小組排第3，跌落復活賽後再以第3名，僅僅錯過進入決賽A的席位，兩人最終在決賽B首名完賽。

男子輕量級單人艇的陳至鋒，首日以8分08.33秒由初賽小組次名晉級半決賽，惟在半決賽小組排名第4，未能晉級至爭奪奧運資格的決賽A，他最終在決賽B以7分30.49秒獲次名。女子輕量級單人艇的洪詠甄，首日在初賽小組以9分02.48秒首名出線，但在半決賽小組排名第4，未能以前3名打入決賽A，最終在決賽B以8分17.1秒首名完賽。

各大洲際資格賽結束後，全球選手仍有最後機會爭取奧運入場券，「世界奧運資格賽」將在5月15至17日在瑞士舉行，決出每個項目的餘下兩席奧運資格，根據世界賽艇協會，屆時將有超過400名運動員參賽。

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）