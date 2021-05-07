港超聯｜黑山伊巴創今季最快入球　誓與夏志明爭神射手：下場見

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-05-07 23:06

港超聯已進入最後直路，榜首雙頭馬車傑志與東方龍獅你追我趕。然而射手榜同樣鬥得激烈，冠忠南區夏志明周三（5日）連中三元，跟「藍鳥」丹恩奴域於聯賽同得10球進帳。 不過，「黑山伊巴」今場再度上演帽子戲法還以顏色，助傑志3：1輕取標準流浪，以13個聯賽入球傲視射手榜。

不敗之師傑志休戰三周，賽前被東方追至同分，今場繼續以並列港超射手榜首位的「黑山伊巴」丹恩奴域掛帥，青訓產品羅梓駿及何振廷亦獲出場機會，謝家強則在加盟後首度擔正。至於今季已先後在多支強隊身上搶分的流浪，有兩位昔日「藍鳥」重臣林嘉緯跟盧均宜倒戈，並收起奧利斯改由李溢晉把關。

今季最快入球 黑山伊巴閃電建功

開賽僅48秒「藍鳥」即閃電取得進帳，丹恩奴域接應隊友右路傳送近門勁射破網得手，創下今季港超最快入球紀錄。這位黑山射手數分鐘後更一度半場施展笠射，雖然未盡全功，卻已再贏得球迷掌聲。流浪落後下亦放開懷抱，陳肇鈞中場連番突破，一度造就祖連奴有埋門良機，但始終無法製造威脅。

「黑山伊巴」丹恩奴域為傑志先開紀錄。（袁志浩攝）

+ 2 + 2 + 2

戰至34分鐘，加維蘭於禁區內被侵犯，球證直指12碼點；「黑山伊巴」操刀射入，助傑志拉開比分至2：0。

丹恩奴域8分鐘後再度建功，當時丹尼左路地波傳中，這位中鋒衝前搶點快李溢晉一步撞入成3：0，個人在短短41分鐘大演帽子戲法，數據驚人，難怪他慶祝時一度攤開雙手，似乎入球對他來說並非難事。

+ 5 + 5 + 5

傑志鎖定「聯賽第一名」進入爭標組

流浪完半場前憑陳肇鈞搏得12碼，惟祖連奴主射卻宴客，皮球被王振鵬「捉到路」輕鬆接實。不過這位「藍鳥」門神下半場傷出，要由郭劍橋入替，後者59分鐘打手槌失誤，令基藍馬有機會於尾柱窩利抽入追近。傑志結果維持3：1勝果至完場，賽後於榜首拋開次席東方龍獅3分，並以較佳對賽成績，鎖定次循環冠軍。

標準流浪首循環曾0：0賽和傑志，次循環再交手未能成功搶分。（袁志浩攝）

丹恩奴域創生涯「第一次」

傑志贏波功臣「黑山伊巴」賽後再度成為傳媒追訪對象，這位射手今場快速入局，為球隊「開個靚頭」，卻笑言因一件事自責：「首度觸球、首次射門就入波，當然令自己及球隊更易踢。但我對自己有點生氣，就是之後那記笠射沒有成功，否則5分鐘內就領先兩球了。」

不過丹恩奴域最終亦無令球迷失望，單單在上半場已轟入3球。他向記者透露，今場是自己23年職業生涯以來，第一次連續兩場比賽連中三元：「不可思議，但真的發生了。我很難解釋為什麼在其他地方做不到這個創舉，或者是港超比韓職易踢，可是亦多得隊友們的幫助。也許是因為現在是屬於我的時刻吧，所有事都太完美了。」

丹恩奴域連續兩場大演帽子戲法，他上仗將皮球送給兒子，今仗則分享予隊友丹尼的兒子。（袁志浩攝）

「黑山伊巴」同時正競逐今季港超聯神射手，另邊廂冠忠南區前鋒夏志明在周三（5日）才「戴帽」追上（10球），今晚丹恩奴域卻以同樣的入球數字「還擊」，再度拋開差距（13球）。他打趣指有留意對方的賽事，並指「子彈」成為了他入球的動力，「他做得很好，下周一我們就會遇上，我相信他會入球，但請放心，只要有機會，我也一樣會入球。」