東京奧運｜日本民眾遷怒抗癌女飛魚　集體網絡欺凌要求反對主辦

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-05-09 19:04

東京奧運在疫情嚴峻下再受壓，呼籲奧運停辦的聲浪持續不斷，連日本抗癌女飛魚池江璃花子近日也收到網民強烈希望她退出奧運的留言，甚至有人留言中傷有如網絡欺凌。 池江於社交媒體回應，指將東奧的壓力放在單一運動員身上感到痛苦，惟仍會如常備戰。

日本新冠肺炎疫情嚴峻，東京都、大阪府、兵庫縣、京都府、福岡縣、愛知縣的緊急狀態全部延至5月底，曾角逐東京都知事的律師宇都宮健兒日前發起網上聯署要求取消東奧，不足4日已有超過27萬人簽名支持，可見日本國內反對聲音熱烈。

國民對政府堅持舉辦奧運的憤怒一發不可收拾，竟延伸到戰勝白血病取得東奧資格的池江璃花子身上。

有「日本天才女飛魚」封號的池江璃花子，在2019年患上白血病，憑堅毅的努力戲劇性地取得東京奧運接力賽的出賽權。（Getty Images）

池江璃花子康復之路：（按圖進入）

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由國民游泳女神到成砲灰

年僅20的池江璃花子戰勝癌魔強勢回歸，是日本國民的游泳女神，她在上月一舉摘下兩張東奧接力項目入場券。然而她卻被民眾留言攻擊，支持者要求這名抗癌飛魚退賽或表態反對奧運舉行，同時擔心她的健康。

當中甚至有人指摘她自私，只為名譽而妄顧日本安危。「鍵盤戰士」在網絡上的指罵像極日劇的欺凌戲碼，日媒以「誹謗中傷」來形容網民的行為，池江對此連續發文表示感到痛苦。

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游泳｜池江璃花子奇蹟復出東京奧運 重返她專屬的「中間泳道」

池江璃花子在18歲已成為亞運會史上首位單屆6金得主，她是日本的獎牌希望，也因此令網民衝着她而攻擊。（Getty Images）

護膚品牌微電影《中間泳道》收錄了池江臥病在床、及出院後復健的片段：

「我不能改變什麼」

池江首先感謝一直以來支持她的民眾和支持者，對於被勸退賽，她表示：「理所當然的，我們運動員為了參加奧運，一直以來都在不停努力，由於疫情的嚴峻，社會有很多聲音要求停辦奧運，這是不可避免的事，也是可以理解的。」

她強調：「無論奧運會不會舉辦，我和其他選手都會接受最終決定。若奧運舉辦，我們一定會竭盡全力，假如停辦，也會為下一屆繼續努力。」

一名網民惡言相向，怒斥奧運選手能優先入院和接種疫苗，「自己得救了（白血病），就眼白白看他人死嗎？」態度惡劣。（Twitter截圖）

2019年患上白血病的她，在戰勝病魔後經歷日復日的奮鬥，在今年取得了東奧資格，「對我這樣的運動員來說是很幸運的，因為奧運延期一年，但另一方面也有人感到失望。即使現在奧運還沒開始，我目前仍處在罹患重病的風險中過日子。即使向我提出反對的訴求，我也不能改變到什麼。」

一直表現堅強的池江不諱言因白血病復發隱憂，每天都活在不安之中，但現在最重要的就是把能做的事做好。

池江璃花子在Twitter連還發文，稱自己因有白血病復發隱憂，每天都活在不安之中，只能夠繼續努力備戰。（截圖）

「我和大家一樣，都期待脫離這個黑暗的世界。所以，以選手立場來說，這是非常痛苦的。」她最後感謝「粉絲」長期且毫無保留的支持，並表示自己期望參賽的心情沒有改變，也會繼續如常訓練，在奧運上達成大家的期待。

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）