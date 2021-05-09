日媒筆下的福原愛惡毒大姑奶　江宏傑仙氣家姐擬大反擊︱體育熱話

撰文： PollySam 普利森 最後更新日期： 2021-05-09 21:13

乒乓球界金童玉女福原愛與江宏傑的5年婚姻走到盡頭，不止兩人名字天天見報，連他們的家人亦老是常出現，當中出現得最頻密一人，正是江宏傑的姐姐江恆亘。 這段日本、台灣跨國婚姻破裂，兩地媒體爆發一場筆戰，以《週刊文春》為首的重磅日媒不止屢次為疑似出軌的福原愛護航，更將江家眾人描繪成集體欺凌她的壞人，大姑奶江恆亘首當其衝，一夜間被標籤為惡毒大姑奶。這位凍齡美魔女自事發以來一直避世，她近日終在Instagram有動靜，一句可圈可點的話疑為大反擊鋪路。

江宏傑與福原愛同為32歲，家中有一位年長9歲的姐姐江恆亘。即使年逾40，她的仙氣美貌仍為人津津樂道。弟弟與福原愛仍相親相愛之時，江恆亘受訪時曾表示早在二人婚前已是他們的粉絲，成為一家人後，她跟弟婦福原愛感情親如姐妹，又常常一起浸溫泉云云。

2019年6月1日江恆亘生日時，福原愛上載二人合照，寫上：「今天是姊姊生日，工作這麼優秀，又這麼美麗，也是為家人着想的帥氣姊姊，生日快樂！」因為福原愛的關係，江恆亘開始成為日媒關注對象，甚至曾被日本網友直呼：「美到嚇倒我了！」不料兩姑嫂的關係旋即急轉直下。

福原愛昔日跟大姑奶江恆亘感情要好。

【美貌驚艷日本網民的江恆亘】（按圖細看）

+ 10 + 10 + 10

江宏傑的大美人姐姐

江恆亘不止顏值驚人，還擁有亮麗CV——在國立台灣體育運動大學舞蹈系主修芭蕾舞，並在國立台北藝術大學及倫敦藝術大學深造，一身濃厚藝術氣息，曾獲日本網民大讚 :「不僅是美女，還是才女」。

可是網民的聲音永遠是雙刃劍，兩年前她被網友質疑經常外出旅遊，不務正業，要靠家人支付日常開支。當時她拍片回應，表示自己在語言學校當英文老師多年，由於年資長，因此假期較多。

惟當時日媒爆料，指福原愛身邊友人力數江恆亘不是，一篇以《給福原愛困擾的「妖怪大姑」39歲娛樂圈首次亮相》為標題文章，指出：「福原愛身邊人都認為江恆亘是很可怕的人，對金錢方面也一直依賴父母，因為她欠債借錢，處於連辦信用卡也不行的狀況。」甚至訴說昔日江宏傑向福原愛介紹姊姊時強調，「對姊姊的說話，絕對不可以說No喔。」

江宏傑與姐姐江恆亘合照。（Instagram＠liga0601）

【此情不再！5年前福原愛江宏傑世紀婚禮】（按圖放大）

+ 20 + 20 + 20

欺負福原愛的惡毒大姑奶？

對於日本傳媒的負面報道，江恆亘並未作出回應，不過一石擊起千層浪，之後她再被指未經福原愛夫婦同意之下，將家人旅行和婚禮等私人照片上載社交媒體，福原愛據指大受困擾。台灣《三立新聞網》聲稱獨家訪問江恆亘昔日朋友，對方直指江恆亘「有很嚴重的公主病」，常常把身邊朋友當成她奴婢使喚，提到江恆亘的個性就是「永遠要當老大、永遠要欺負人，是個很難相處的人。」

來自三立的消息當然不能盡信，到今年3月福原愛爆出疑似密會高大男子後，《週刊文春》等日本八卦或揭秘雜誌隨即爆出「江家人長期以語言爆力欺凌福原愛」，江恆亘被描繪成惡毒大姑奶模樣。

此外，福原愛與江宏傑手上一對鑽石戒指，亦被披露是江恆亘一手策劃的「傑作」，以「免費曝光宣傳」為條件，擅自跟廠商交涉得來，未經福原愛同意下，單方面跟贊助商開出條件，提出只需贊助戒指，福原愛便會為品牌出任代言人，令福原愛極為不滿。

然而，八卦雜誌和傳媒的旁敲側擊，能當真嗎？

福原愛婚變︱日媒續追擊江宏傑 千萬婚戒竟是這樣哄回來

福原愛幸福曬婚戒 江宏傑親設計：代表小愛是我的唯一

【定情信物竟是福原愛被出賣罪證】（按圖放大）

+ 8 + 8 + 8

江宏傑曾說過，這戒指「代表小愛是我的唯一」。（國際乒聯圖片）

ig六字真言 江恆亘預備反擊？

弟弟婚姻亮紅燈，自己被捲入風波成為傳媒話題人物之後，江恆亘跟弟婦福原愛一樣躲起來不見人。直到3月20日江宏傑送外母福原千代上飛機返日本，江恆亘才首度現身。在此之後她又再次避開眾人視線，社交媒體亦不再更新。

近日她終於再次「現身」，在Instagram限時動態上載一張自拍照，並更新ig個人簡介，加上一小段文字：「繼續善良 永遠勇敢 水落一定石出」，最後六個字可圈可點，被不少媒體指她即將預備上演大反擊福原愛的一場好戲云云。

前文提要：

福原愛江宏傑離婚︱女方勢賠巨額贍養費 終極王牌在手隨時翻盤

福原愛江宏傑離婚︱女方堅稱無外遇謎底解開 夫去年底一句話心死

福原愛婚變︱收入相差37倍傳1月已離婚 江宏傑一句狠話終結一切

江恆亘更新ig個人簡介，加上一小段文字：「繼續善良 永遠勇敢 水落一定石出」，最後六個字可圈可點。（Instagram＠liga0601）

江恆亘神隱多時之後，近日在ig限時動態上載一張自拍照。（Instagram＠liga0601）

體育熱話︱日本人為何無法原諒福原愛？ 一個畫面令風向完全逆轉

【福原愛事件：震驚日本人的一幕】（按圖放大）

【福原愛江宏傑，逝去感情如何留得住？】（按圖放大）

+ 22 + 22 + 22

福原愛疑似出軌事件：

體育熱話｜福原愛與高大男子驚鬧不倫戀 跟江宏傑5年婚姻玩完

【福原愛婚變】高大小鮮肉竟已婚 女方懵然不知動真情變雙重出軌

福原愛疑似出軌高大男起底 細5歲早稻田師弟 年薪千萬白領精英

【福原愛新歡起底】（按圖放大）

【福原愛其實自己一個更開心？】（按圖放大）