【英超】曼聯反勝維拉藍月等多陣　西布朗降班　韋斯咸絕望

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-05-10 09:40

英超聯賽榜次席球隊曼聯，作客3：1反勝維拉，令同市宿敵曼城的封王派對要再等一會，今場主角是19歲小將格連活特。 阿仙奴以相同比數擊敗尾二的西布朗，令後者篤定降班；另一邊廂，韋斯咸0：1不敵愛華頓之後，爭奪歐聯資格相信近乎絕望。

本已賽程密麻麻的曼聯，早前因球迷衝入奧脫福球場導致對利物浦的雙紅會大戰延期而更加忙碌，周日先作客維拉，周三（12日）要對李斯特城，再在周五（14日）對利物浦。在無甚可爭的英超，今仗主帥蘇斯克查依然派出強陣應戰，沒有收起主力。

前開紀錄卻是主隊，維拉前鋒貝特蘭查奧爾24分鐘趁連迪路夫解圍乏力，偷走皮球後力壓對方勁射破網，1：0返回更衣室。下半場初段普巴帶動曼聯反攻，他在禁區內被踢跌博得十二碼，般奴費南迪斯操刀為曼聯追平1：1。

貝特蘭查奧爾為維拉先開紀錄。（Getty Images）

格連活特攻入英超第16球，成為曼聯在英超史上入球最多的20歲以下小將。（Getty Images）

格連活特名留青史

56分鐘，背對龍門的格連活特禁區邊接應雲比沙卡橫傳後，第一時間轉身抽射入網，盡顯射手本色。曼聯足球史上曾有不少年少成名的天才球星，不過他這個入球，足以讓他載入史冊之中——格連活特攻入英超第16球，超越朗尼和C朗拿度等偉大名字，成為曼聯在英超史上入球最多的20歲以下小將。朗尼在20歲生日前，為曼聯在英超攻入15球，格連活特今年10月1日才生日，仍有機會在此之前增添入球數字。

他今季在英超攻入6球，連同歐聯、歐霸、足總盃和聯賽盃的5球，暫時累積11個入球。格連活特自2018/19球季升上一隊以來，各項賽事共為紅魔鬼取得28個入球，他如想再破紀錄成為球會歷來最強20歲以下球員，可能未來數月要再加把勁。在他之前，一代名將韋西迪（Norman Whiteside）創下的39球和佐治貝斯的37球，跟他仍有一段距離。

老將卡雲尼後備入替亦攻入一粒為曼聯埋齋，領隊蘇斯克查賽後對不用回到曼徹斯特看着曼城慶祝奪冠十分高興，「真是件好事，是今天最美好的事，至少我不用駕車回曼市遇上曼城球迷。」他承諾，「我們會盡量拖延至最後一刻。」

【曼聯對維拉圖輯】（按圖放大）

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西布朗不敵阿仙奴後降班，一班球垂頭喪氣。（Getty Images）

西布朗篤定降班

另一邊廂，阿仙奴同樣有年輕人發威，20歲的史密夫路維為槍手先開紀錄，加上尼高拉斯比比和韋利安的入球，3：1擊敗西布朗。全取3分後，他們繼續排第九位，可是35戰只得26分的西布朗，餘下3輪比賽已無可能追上第17位、34戰得36分的般尼，來季篤定降班重返英冠。

卡維特利雲為愛華頓攻入全場唯一入球，1：0小勝韋斯咸。（Getty Images）

同日較早時間上演韋斯咸對愛華頓的爭四混戰，客軍憑卡維特利雲的入球1：0小勝，韋斯咸全失3分，目前以35戰得58分守在第五位，與第四的李斯特城相差5分，僅領先少賽一場的利物浦1分，爭奪前四歐聯資格的機會大減。

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