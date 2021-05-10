小小福原愛球風狠辣似張怡寧　乒乓球小網紅粉絲過百萬︱體育熱話

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-05-10 19:21

兩年前，一個只有5歲的小女孩被教練鬧喊，然後堅強地抹掉眼淚扁着嘴繼續打乒乓球，爸爸將這一幕拍下並上載到社交媒體。由於女童邊哭邊打波的可愛模樣實在跟小時候的福原愛太相似，網民都稱她為小小福原愛。 那段短片風行全球，不止令她紅遍中國，甚至獲外國媒體青睞，到美國跟名嘴Ellen DeGeneres較量球技。 名為李依依的小妮子今年已經7歲，長高不少，圓臉依然似福原愛，不過球風和作風卻更像一代「大魔王」張怡寧。

被教練罵哭，仍堅持打球的李依依，「神還原」日本乒乓球名將福原愛4、5歲時的模樣。那時的福原愛是愛哭鬼一名，雖然熱愛乒乓球，但練得辛苦的時候，不時會哭起來，發脾氣拒絕練習。

過一會兒，當她冷靜下來，又會再次拿起球拍繼續練。有時候她仍在鬧情緒時，一邊哭一邊打乒乓球，可愛模樣令人憐愛。想不到廿多年後，在中國竟有一個由外型到性情均跟她十分神似的小女孩李依依。

福原愛（圖左）小時候常常練波練到喊，小女孩李依依「神還原」小愛小時候的樣子。

【哭着打乒乓球的女孩們】（按圖放大）

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跟福原愛一樣，5歲開始學打乒乓球的李依依也是圓臉蛋和皮膚白晢，頭上梳着幾條小辮子。不少中國媒體聲稱，她是被要求嚴格的魔鬼教練罵哭，短片被瘋傳之下，有網民認為父母和教練對小女孩實在太過份，然而細看之下，教練其實只是當小依依練習表現不好時，叫她停下來調整一下，累了便休息，甚至玩一陣，準備好才重新練習。

搞笑的是，當教練問她「要休息還是打球」時，她都選擇打球，鬥心十足。辛苦練習得到回報，首次參加比賽便贏得冠軍，在教練身邊笑容滿面，拿着大大的獎盃不當一回事，當成道具手舞足蹈。

小依依像樹熊一樣掛在「魔鬼教練」身上。

【小小福原愛的可愛乒乓球生涯】（按圖放大）

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「我要做世界冠軍！」

教練讚她無論球技或心理質素均較同齡孩子出色，小依依也會像樹熊一樣掛在教練身上，可見二人感情要好。有時候她鬧情緒，教練也會跟小依依講道理，在她身邊輕聲安撫。

小依依扁着嘴打球的短片令她一夜間爆紅，成為傳媒追訪對象，當被問及對自己球技時，她謙稱「還可以」，問到未來目標，卻一臉霸氣地宣告：「我要成為世界冠軍！」

她不止紅遍中國，甚至曾獲邀到美國出席笑匠Melissa Mccarthy主持的兒童天才騷節目《Little Big Shots》，與名嘴Ellen DeGeneres比試乒乓球。今年更獲邀出席央視春晚節目，與中國國家隊乒乓球名將張繼科對打。

小依依亮相今年春晚，與名將張繼科比試乒乓球。（影片截圖）

連一代大魔王鄧亞萍，也曾親自指導她打球。近日明顯已長高不少的小依依，再次參加比賽。可愛圓臉依然酷似福原愛，惟她打球時的辛辣球風和比賽時冷靜，被公認更像是另一大魔王張怡寧。

7歲的小依依目前已累積過百萬粉絲，她乒乓球之路仍很漫長，能否當上福原愛，甚至是張怡寧級數的頂級球手，充滿未知數。父母也不強求她必定要成為乒乓球手，無論日後發展如何，只願她能一直保持那份熱愛乒乓球的初心。

長高不少的小依依，專注比賽。（網上圖片）

小依依球風辛辣和比賽時冷靜，很像是一代名將、大魔王張怡寧。（資料圖片）

【霸氣小魔王的乒乓球日常】（按圖放大）