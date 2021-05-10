【港超聯】黑山伊巴4場轟10球　驚人效率卻竟非港超第一人

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-05-10 23:16

港超聯超級外援丹恩奴域再度成為賽事主角，這位有「黑山伊巴」之稱的射手今日（10日）助傑志以4：1大破冠忠南區，近4戰已錄得10個入球，狀態猶如「焫着」一樣，令對手難以招架。

港超聯神射手獎競爭白熱化，外界預料乃傑志超級外援丹恩奴域跟南區前鋒夏志明之爭，兩人今場都正選披甲。「藍鳥」陣容有較大變動，杜馬思取代停賽的韓援朴俊炯，而王振鵬受傷騰出的守門員席位，卻竟由今季從未上陣的「本地球員」保羅出任。至於南區亦派出新兵林柱機這位效力傑志多年的中場猛將倒戈。

傑志守門員保羅今季首度上陣，朱志光賽後解釋，原因是此子身材高大，制空力較佳。（袁志浩攝）

傑志兩度頭槌破門

先開紀錄的是早段佔優的傑志，何振廷右路開出角球，杜馬思小禁區頂飛身頂入成1：0。過去已連續兩場上演帽子戲法的丹恩奴域狀態有增無減，19分鐘這位黑山射手接應左路傳送，門前壓贏比圖頂彈地波貼柱入網，謝德謙欲救無從，「藍鳥」將優勢拋開至兩球。

杜馬思為傑志先開紀錄。（袁志浩攝）

南區中段把握傑志稍為放鬆，26分鐘憑組織追近，史提芬彭利拿左路傳入禁區，夏志明以後腳「撞牆」，史提芬彭利拿接應後順勢推入中路勁射得手成1：2。南區「打蛇隨棍上」，先有史提芬彭利拿危險地帶心口控定抽近柱斜出，及後夏志明左腳燙射又被保羅單手托高。

丹恩奴域的頭槌貼柱而入，令謝德謙投降。（袁志浩攝）

丹恩奴域挺身而出

眼見球隊陷入劣勢，「黑山伊巴」此時再度「出手」，36分鐘何振廷中路橫傳予丹恩奴域，這位中鋒擺脫3名南區守衛包圍，輕鬆以割草式地波射破謝德謙十指關，並一度擺出「手刀」姿勢慶祝，似乎意味自己要「完結」比賽。

黑山伊巴及時挺身而出，傑志已錄得7連勝。（袁志浩攝）

「黑山伊巴」換邊後再發力，66分鐘禁區頂燙射雖遭謝德謙擋出，但仍有隊友加維蘭門前補中至4：1。完場前丹恩奴域一度再將皮球放入網窩，但球證指他越位在先，未能連續三場連中三元；這位外援亦只能對場邊的愛兒苦笑。結果傑志以4：1輕取南區，以不敗兼7連勝走勢晉身第三循環。

完場前丹恩奴域食詐糊，差點可連續三場上演帽子戲法，他只能苦笑。（袁志浩攝）

驚人效率竟非港超第一人

「黑山伊巴」最近4場共取得10個入球，效率可謂冠絕港超，但原來過去亦有球員能完成此創舉，他就是現效力東方龍獅的前鋒辛祖。這位巴西裔港籍前鋒在2016/17年度港超聯，就曾在第17周至第20周聯賽期間，在連續4場比賽中同樣轟入10球，包括對港會食出「大四喜」。

南區主教練列文認為傑志球員質素佔優，是大灑金錢的結果。（袁志浩攝

不過，這仍無阻丹恩奴域的威力，南區主帥列文坦言無力招架，「我們太早失球了，也看得出兩隊在質素上的分野。他們的球員都很有經驗，心態也略勝一籌，懂得如何去終結球員，這就是他們大灑金錢造成的差距。」

朱志光勸華將偷師

傑志守衛羅梓駿也透露，加盟短短3個月的丹恩奴域對球隊幫助甚多，「就算在領先下被敵軍追近，他亦能靠個人技術取得『燕梳』球，令球員減輕壓力。」

黑山伊巴無人能擋，第三循環又可否延續佳態？（袁志浩攝）

「藍鳥」主教練朱志光則直言，對方是自己合作過的中鋒之中，射門觸覺最與別不同的一位，「可能別人要跑5步才射門，他跑3步就可以了，像有捷徑一樣，感覺他的狀態可再提升。」他勸隊內年輕攻兵向這位射手偷師，學習埋門把握力；但就指第三循環不會給予球員太大壓力，「我的字典裏沒有『壓力變動力』，壓力就壓力，兩種力根本不同。」

傑志主場大破南區精彩重溫（按圖放大）