【英超】富咸不敵般尼篤定降班　極罕有提早三輪榜尾成定局

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-05-11 09:38

英超周一深夜獨腳戲，富咸主場0：2淨負般尼，成為今季最後一支降班球隊。印象中，英超自成立以來，提早三輪已鎖定所有護級球隊的情況幾乎前所未見，亦反映這三支球隊實力與留下來的確有一定差距。

倫敦球會富咸在2001/02球季首次升上英超，當中經歷12年寒暑，捱至2013/14球季以第19位降落英冠。在次級聯賽捱過4季，2017/18球季取得季軍並在附加賽決賽擊敗阿士東維拉，2018/19球季重返英超。可惜他們在那一季僅以38戰26分排第19位的成績，再次降回英冠，當球會水深火熱時，辭退主帥雲尼亞里，由一隊教練兼舊將柏加出任看守領隊，惟未能扭轉球隊厄運。

柏加繼續領軍之下，留用大部分球員，2019/20球季他們在英冠取得第4名，再次晉身附加賽。他們先淘汰卡迪夫城，繼而在決賽踢至加時才氣走賓福特。今季又一次升上英超的富咸並未大肆擴軍，甫開咧已脫腳，開季經歷4連敗，之後一直長處榜尾。

富咸輸波降班，球員都十分失落。（Getty Images）

【富咸負般尼後降班】（按圖放大）

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富咸較為進取的踢法，予人好感，一度令人以為他們有能力留級，無奈季初贏完西布朗和李斯特城後無以為繼，最致命的是第12至16周連續5場打和，明明有力跟對手踢成均勢卻未能搶足分數。

2月中至3月初4戰3勝後，近7仗只得6負1和，被一眾對手愈拉愈遠，被般尼以2：0擊敗，成為他們的最後一口棺材釘。經過35輪賽事，累積27分，與第17位「安全區」的修咸頓相差10分，餘下三輪就算全勝也追不上，隨西布朗、錫菲聯一起重返英冠。

英超聯賽榜尾，富咸隨西布朗和錫菲聯一起降班。（英超官網截圖）

淪英超升降機 柏加前途未卜

富咸重返英超後，堅守審慎理財原則，沒有大肆擴軍之下，與英超本身球隊的差距明顯。如此一來，形成他們在「英冠超班、英超唔夠班」的怪現象，淪為最新一支英超升降機。

領隊柏加會否留任目前是未知數，熱刺辭退摩連奴之後，帥位一直未有着落，盛傳他亦是人選之一。

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