車菊紅離世｜回憶1986年漢城亞運　齊認識這班為港爭光奪牌的名將

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-05-11 17:49

為香港贏得首面亞運金牌的保齡球名將車菊紅逝世，終年69歲。她在1986年漢城亞運會為香港贏得這面歷史性金牌。 在那屆亞運，香港獲得1金1銀3銅，創港隊當時參加亞運以來的最佳成績。車菊紅個人包辦1金1銀，而獲得銅牌的幾名運動員亦大有來頭。

1986年漢城亞運，車菊紅在女子保齡球個人賽以1164分，力壓兩位東道主球手，奪得香港1952年首次參加亞運以來，第一面金牌，達成零的突破。她於同屆女子優秀賽再獲一面銀牌。

車菊紅離世｜保齡球名將奪香港亞運第一金 終年69歲

去年5月23日，亞奧理事會曾發布車菊紅當年奪金照片，提及她為香港創造零的突破。（亞奧理事會twitter）

摘自《走過香港奧運路》，上圖為奪得1金1銀的車菊紅，左下圖為柔道奪銅的張小遷，右下圖則是射擊銅牌余景雄。（走過香港奧運路）

至於港隊當屆另外3面銅牌，就來自柔道、游泳及射擊3個項目。在射擊場上，來自香港的余景雄在男子50米自選手槍摘銅，僅不敵許海峰及王義夫兩大中國名將。

彭冲所著的《走過香港奧運路》中，記述了當年香港射擊隊領隊伍錦坡見證余景雄贏得銅牌的經過，他指余景雄贏得很險，「上午預賽，余景雄僅以 554 環名列第五。下午決賽，他一槍一槍的和中國代表劉京生打成平手。下一槍，非打個十環不可啊！只見余景雄左手一扣，正中十環，就憑此一槍，他以 649 環，贏了劉京生，為香港奪得首面獎牌。」余景雄之後在1987年當選香港傑出運動員。

吳家樂（後排右一）是前香港游泳及划艇代表，她的姪女吳一里（前排右二）3年前為港出戰冬奧。（葉詩敏攝/資料圖片）

在泳池，則是女將揚威，吳家樂、洪詩琪、符梅及李秀美在4x100米自由泳，游出4分3.65秒，落後中國及日本，獲得銅牌，也是港隊在亞運史上首面游泳獎牌。

當中值得一提的是吳家樂，這名中英混血兒在1994年後離開泳壇後，轉戰划艇，到1998年更代表香港參加曼谷亞運，在划艇贏得兩面銀牌。此外，她的姪女吳一里在2018年代表香港出戰平昌冬季奧運，參加高山滑雪項目。

張小遷（右一）幾年前在一項柔道賽事中擔任裁判及頒獎嘉賓。（張小遷Facebook）

另外，香港柔道名將張小遷在漢城亞運的男子71公斤級別中，贏得銅牌。張小遷3年前在個人社交網站憶述當年的情況，他寫：「人生之中美好的事總事過得那麽快。曾記得1986年漢城亞運抽完簽，我已預感到甚有機會，所以一起床已嚴陣以待為自己加油做準備，其他人都去逛街我都沒去。到了出賽雖然有些緊張，但是我真的做到全力以赴。事實證明機會總是留給有準備的人。還記得閉幕式時我為香港隊拿旗那都是值得記憶一生的事。」

當屆亞運，還有很多香港名將參與，例如在公路單車，洪松蔭、許澤波、陳健文及蔡耀宗的隊伍以2小時25分29秒完成，因為洪松蔭及蔡耀宗的單車途中先後「爆軚」，所以最終得第8位。田徑場上，則有短跑的伍嘉儀、跳高的林天壽、跳遠的陳家超、標槍的葉潔青等。

1986年亞運香港田徑隊。（走過香港奧運路）

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