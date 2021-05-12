【英超】曼聯5日3戰副選盡出負李城　曼城提早3輪封王

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-05-12 08:42

曼聯在當地時間周二晚的英超，主場以1：2不敵李斯特城。曼聯輸波後35戰得70分，落後榜首曼城10分，在聯賽只餘3輪之下，肯定無法超越曼城，所以曼城提早3輪封王。 賽前已穩奪聯賽前4名的曼聯要在5日踢3場比賽，所以今場對李城大幅度輪換，盡出副選。雖然曼聯小將格連活特一度為球隊追平，但最終李城靠蘇恩古建功，以2：1勝出，取得爭前4名的最重要3分。李城贏波後36戰得66分，暫升上第3位。

曼聯周日作客反勝阿士東維拉3：1，分數上已經坐穩前4名，到周二晚迎戰李城，主帥蘇斯克查大輪換，作出10個位置的變動，幾乎盡派副選應戰。19歲瑞典小將艾蘭加（Anthony Elanga）首次一隊正選上陣，夥拍18歲的阿密特迪亞路及19歲的格連活特，以一個平均年齡不足20歲的三叉戟攻堅，而格連活特是唯一一名對維拉及李城都踢正選的球員。

中場方面，曼聯則以老將主導，有32歲的尼曼查馬迪及33歲的桑馬達，加上一直未能適應新環境的荷蘭中場雲迪碧克。防線上，隊長哈利馬古尼上場受傷，相信最快到歐霸盃決賽才能復出，今場蘇斯克查還收起域陀連迪路夫，改由艾歷拜利拍杜安薛比，而兩閘就分別是阿歷士迪尼斯及班頓威廉斯，並由迪基亞把守最後一關。

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