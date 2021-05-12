西甲︱讓冠大戰展開　巴塞作客利雲特痛失兩分　主將承認爭標無望

撰文： 顏銘輝 吳慕兒 最後更新日期： 2021-05-12 08:57

西甲爭冠大戰變讓冠大戰？ 聯賽最後階段，前四分數咬緊，形成馬體會、皇馬、巴塞隆拿、西維爾四頭馬車齊爭標刺激局面。上輪四隊捉對廝殺，兩場都是和波，齊齊失分之下，落後榜首6分的西維爾先被OUT。 到周二深夜巴塞率先出擊，作客利雲特在領先2：0的大好形勢下，竟被迫和，隨時將冠軍送給兩支馬德里市的對手。

巴塞隆拿今仗由隊長美斯先開紀錄，之後柏迪再入一球，上半場34分鐘已領先至2：0。領先兩球返回更衣室，意想不到下半場形勢完全改變。

美斯為巴塞先開紀錄，球隊半場領先2：0，不料最終又要失分。（路透社）

【今場入球梅花間竹】（按圖重溫）

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戰至57分鐘，干沙路美利奴的頭槌入球，為利雲特注入動力，兩分鐘後，荷西摩拉利斯為主隊扳平2：2。

巴塞被追平後隨即再撳掣，64分鐘奧士文尼迪比利的入球為球隊射成3：2，再次領先。正當朗奴高文以為3分落袋，83分鐘利雲特前鋒沙治奧李安近柱射門得手，終以3：3逼和巴塞。

西甲爭標形勢（按圖進入）

巴塞主將布斯基斯稱，球隊西甲已無望爭冠。（路透社）

布斯基斯：爭冠希望幻滅

巴塞失分，錯失升上榜首的機會，他們現時36戰得76分排次席，落後35戰77分的馬德里體育會。他們未來兩仗不止要全勝，還需要馬體會在未來三場聯賽至少失5分，以及皇馬輸一場或打和兩場，難度相當之大，陣中主將布斯基斯率先認輸。

「如今我們已無甚機會，一切都要視乎對手。」布斯基斯說，「那是我們自己的失誤，不集中、決定差，太易失球。」他承認，「一分不代表什麼，聯賽冠軍基本上已離我們而去。作為一支爭冠球隊，我們失去太多分數。」

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