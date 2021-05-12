【英超】杜慈分享管理奧巴美揚心得　明寸阿迪達一味靠罰是敗筆

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-05-12 18:35

杜慈今季半途接下林柏特火棒，首戰英超執掌車路士，4個月內令藍軍脫胎換骨，一口氣殺入歐聯和足總盃兩項決賽，令不少名家也大跌眼鏡。 前曼城守將米卡李察士日前承認自己低估對方，直言不知對方到底做了什麼改變車路士。今天杜慈分享他昔日如何調教奧巴美揚，讓大家一探他的高明治軍方式，變相暴露阿仙奴領隊阿迪達似乎未夠班的殘酷現實。

39歲少帥阿迪達（Mikel Arteta）在曼城隨哥迪奧拿身邊學法3年，2019年12月20日重返阿仙奴出任領隊，取代被炒的艾馬利。艾馬利離開兵工廠的時候，阿仙奴聯賽排第八，阿迪達接手半季，槍手以同一排名過終點，但他領軍贏得足總盃冠軍，為他賺來一個來季「免炒金牌」。

隊中首席射手奧巴美揚，對球隊表現舉足輕重，去季聯賽攻入22球，今季不知何故狀態嚴重下滑，至今在英超只有10球進賬，是自2011/12球季以來，個人入球數字最低一季。3月14日對熱刺的北倫敦打吡大戰，他的名字無故不在正選名單之中，被列後備最終未獲派上陣。當時阿迪達未有解釋，只說是紀律問題，後來證實奧巴美揚那天因為球隊會議遲到，被罰無得踢。

阿迪達嚴厲治軍之下，阿仙奴今季聯賽戰績不進反退，季初一度跌至護級邊緣，之後表現一直反覆，目前排在第九位。他的一套是否真是行得通，或許尚待時間證明，不過對於奧巴美揚，杜慈分享他昔日的做法。

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英超 車路士對阿仙奴 今晚深夜3時15分 Now 611、621台直播

杜慈妙計解決奧巴遲到問題

杜慈在2015至17年間接替高普出任多蒙特主帥，奧巴美揚在那兩個球季度過職業生涯最多產的一段，2015/16球季攻入39球，2016/17球季更達到40球，當中單是德甲已有31球進帳，首次聯賽入球數字超過30，也是至今唯一一次。

今晚深夜上演車路士對阿仙奴的倫敦打吡戰，杜慈將重遇奧巴美揚。談起奧巴的遲到問題，這位車路士領隊笑言「絕對準時不是奧巴美揚的強項」，對於這個阿迪達難以處理的煩惱，杜慈說出他的應對方法，「他是全隊唯一一個會這樣的，所以當我們想他準時，早上11時的會議我們會跟他說成10時45分，那麼他便有很大機會跟大家一起到場。」

如此輕鬆便將問題化解，談笑用兵之中可見杜慈的管理手腕。他憶述，「離遠你已知道他快到，離遠已可聽到是他的車子。最後一公里，你總是會聽到（引擎聲），然後我們可以開始預備一切和播片，因為他很快便到。」

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杜慈大談跟奧巴美揚的相處之道。（Getty Images）

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懂得彈性處理的球隊管理學

「我不知道，至今我仍不知道那兩年他是如何保住駕駛執照的，單從車子的聲音，我不肯定他是否常常在法定速度內駕駛，他總是在最後一刻才趕到。」即使今天各為其主，杜慈依然為奧巴美揚護航，「那就是他。面對他，你不會真的生氣，因為他總是一臉笑容，打開心靡。他會向每個人說出他的藉口，好的，我們接受隊中有一至兩個這樣的人。」

杜慈認為，不準時並不是最大問題，「不要忘記他是個絕對專業的頂級球員，他沒有錯過任何一次訓練，練習時亦從不偷懶。正好相反，當他換上球衣便立即準備就緒，隊中能有他真好。」

杜慈大讚奧巴美揚總是笑容滿面。（Getty Images）

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「他永遠是我的球員」

奧巴美揚今季與阿迪達的關係似乎相當繃緊，加上他一度因媽媽生病以及自己染上瘧疾缺陣，球場內外均諸事不順。

奧巴美揚與上司不咬弦，杜慈這位前任波士卻大讚他是個非常誠懇的人，時時帶笑，「能跟他一起工作是榮幸。我們仍不時有聯絡，當我們之中有人大勝時會互傳訊息，某程度上他永遠是我的球員。」杜慈感言，無論去到哪裏，也希望麾下舊將成功和快樂，又讚揚奧巴是個天生冠軍，「我們在多蒙特一起捧德國盃，我從不覺得追求勝利時他缺乏某些心理特質，明顯地他不能獨力做到，需要高質素隊友配合。」

最後他再給出多一個管理奧巴的錦囊，「根據我跟他合作的兩年經驗，你可以將他迫至極限，當時他總是能夠提升自己，勝過挑戰。」杜慈無私地將「奧巴美揚說明書」詳細說明，阿迪達看到之後，到底會稍為改變一下治軍方式，還是作風依舊，繼續「捉鬼」？

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