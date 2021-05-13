【足球熱話】C朗拿度恐怖跳頂紀錄竟被打破　身高仲要矮過他2cm

葡萄牙球王C朗拿度毫無疑問是現今其中一位頭槌王者，他憑過人身體質素和嚴格彈跳力訓練，練成超強頂上功夫和騰空力，並創下2.56米的意甲最高跳頂紀錄。
這項地球人看似難望其項背的恐怖紀錄竟被打破，而且對方更是一個身高較他矮2cm的球員。到底何方神聖咁厲害？
時間先回到2019年12月19日，祖雲達斯意甲作客森多利亞。雙方踢成1：1時，阿歷士辛度傳中，皮球未到，C朗拿度已快森多利亞守將一步起跳。他搶得先機，在半空中等待皮球，騰空高度十分誇張，時間彷似突然靜止一樣，到皮球飛向他前額頂中那刻，他的身體其實已正在落下。皮球應聲入網，球隊亦憑他這記「飛將軍式」入球奠勝。
數據顯示，頂中皮球一刻C朗離地71厘米，並以2.56米刷新意甲頭槌入球的最高跳頂紀錄。比起跳頂高度，這記頭槌入球最驚人之處是C朗當時騰空時間長達1.5秒之久，因此亦被稱為「違反地心吸力的一跳」。C朗長期每天訓練彈跳力，才可跳得如此高，似乎難以被改寫的「神紀錄」，意外被打破。
C朗拿度騰空力向來屬「屈機」級數。（Getty Images）
【重溫：C朗違反地心吸力的一跳】（按圖放大）
1.85米守將打破C朗紀錄
日前祖雲達斯主場大戰AC米蘭一戰，當米蘭領先2：0時有一次罰球機會，查漢奴古高波吊入祖雲達斯心臟地帶，車路士借將湯姆利（Fikayo TOMORI）一躍而起，基亞連尼也擋不住，被他頂出一記彈地波收死門將施捷斯尼，助AC米蘭以3：0大勝。
賽後賽會公布，湯姆利這記頭槌跳頂高度足足達到2.61米，打破C朗的紀錄。從慢鏡所見，這個23歲的年輕球員由走位迎波到跳頂均一氣呵成，即使騰空時間不及C朗那球長，高度卻更勝一籌。有趣的是，湯姆利官方新高僅1.85米，比起1.87米的C朗，高度差一點點。
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【湯姆利打破C朗紀錄連環圖】（按圖進入）
湯姆利入波後十分興奮。（路透社）
曾是林柏特愛將
英超球隊的中路守將，高度從來是一大考量，湯姆利向來予人較「細粒」的感覺，亦不算十分健碩，升上一隊之後淪為人多勢眾的「出租車大軍」的一員。2017年1月被外借仍在英冠的白禮頓，2017年夏天轉到另一英冠球會侯城，一年後又轉到打比郡，在林柏特麾下獲選年度最佳球員。
2019年7月林柏特以主帥身份重返車路士，身為他在打比郡愛將之一的湯姆利終於不用再被外借，獲得不少上陣機會。不過那一季球隊防線不穩，今季球隊在堤亞高施華加盟之下，湯姆利只踢過一場英超，到林柏特被炒前又次被外借，首次出國加盟AC米蘭。他在AC米蘭獲得穩定出場時間，球隊亦很滿意他表現，主帥派奧利已明言季尾會以2500萬歐元買斷他。湯姆利有望終結「外借人球」的惡性循環，又打破C朗的紀錄，實在可喜可賀。
C朗的意甲跳頂入球紀錄雖被打破，但那只是他球員生涯跳得第二最高的紀錄。他尚有一項瘋狂的跳頂紀錄，相信可見將來難望有人能打破。
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2013年2月C朗隨皇馬倒戈曼聯一戰，一記頭槌入網，跳頂高度達到2.93米。（網上圖片）
2012/13球季歐聯16強首回合，C朗隨皇馬倒戈曼聯一戰，他的一記頭槌破網，跳頂高度達到2.93米。跟上述對森多利亞的入球一樣，C朗也是憑出色的預判能力校準位置，率先跳上半空等待皮球，違反地心吸力地騰空一段時間才將球送入網窩，這記絕招令對手後衛防不勝防。
這記入球是C朗球員生涯巔峰期攻入，亦幾乎在跳起後的最高點頂中皮球，相信紀錄能夠保留好一段時間。
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