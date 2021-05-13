【足球熱話】C朗拿度恐怖跳頂紀錄竟被打破　身高仲要矮過他2cm

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-05-13 15:06

葡萄牙球王C朗拿度毫無疑問是現今其中一位頭槌王者，他憑過人身體質素和嚴格彈跳力訓練，練成超強頂上功夫和騰空力，並創下2.56米的意甲最高跳頂紀錄。 這項地球人看似難望其項背的恐怖紀錄竟被打破，而且對方更是一個身高較他矮2cm的球員。到底何方神聖咁厲害？

時間先回到2019年12月19日，祖雲達斯意甲作客森多利亞。雙方踢成1：1時，阿歷士辛度傳中，皮球未到，C朗拿度已快森多利亞守將一步起跳。他搶得先機，在半空中等待皮球，騰空高度十分誇張，時間彷似突然靜止一樣，到皮球飛向他前額頂中那刻，他的身體其實已正在落下。皮球應聲入網，球隊亦憑他這記「飛將軍式」入球奠勝。

數據顯示，頂中皮球一刻C朗離地71厘米，並以2.56米刷新意甲頭槌入球的最高跳頂紀錄。比起跳頂高度，這記頭槌入球最驚人之處是C朗當時騰空時間長達1.5秒之久，因此亦被稱為「違反地心吸力的一跳」。C朗長期每天訓練彈跳力，才可跳得如此高，似乎難以被改寫的「神紀錄」，意外被打破。

C朗拿度騰空力向來屬「屈機」級數。（Getty Images）

【重溫：C朗違反地心吸力的一跳】（按圖放大）

+ 2 + 2 + 2

1.85米守將打破C朗紀錄

日前祖雲達斯主場大戰AC米蘭一戰，當米蘭領先2：0時有一次罰球機會，查漢奴古高波吊入祖雲達斯心臟地帶，車路士借將湯姆利（Fikayo TOMORI）一躍而起，基亞連尼也擋不住，被他頂出一記彈地波收死門將施捷斯尼，助AC米蘭以3：0大勝。

賽後賽會公布，湯姆利這記頭槌跳頂高度足足達到2.61米，打破C朗的紀錄。從慢鏡所見，這個23歲的年輕球員由走位迎波到跳頂均一氣呵成，即使騰空時間不及C朗那球長，高度卻更勝一籌。有趣的是，湯姆利官方新高僅1.85米，比起1.87米的C朗，高度差一點點。

【意甲】祖雲達斯0：3大敗AC米蘭腳下 連歐聯資格也可能不保

【湯姆利打破C朗紀錄連環圖】（按圖進入）

+ 3 + 3 + 3

湯姆利入波後十分興奮。（路透社）

曾是林柏特愛將

英超球隊的中路守將，高度從來是一大考量，湯姆利向來予人較「細粒」的感覺，亦不算十分健碩，升上一隊之後淪為人多勢眾的「出租車大軍」的一員。2017年1月被外借仍在英冠的白禮頓，2017年夏天轉到另一英冠球會侯城，一年後又轉到打比郡，在林柏特麾下獲選年度最佳球員。

2019年7月林柏特以主帥身份重返車路士，身為他在打比郡愛將之一的湯姆利終於不用再被外借，獲得不少上陣機會。不過那一季球隊防線不穩，今季球隊在堤亞高施華加盟之下，湯姆利只踢過一場英超，到林柏特被炒前又次被外借，首次出國加盟AC米蘭。他在AC米蘭獲得穩定出場時間，球隊亦很滿意他表現，主帥派奧利已明言季尾會以2500萬歐元買斷他。湯姆利有望終結「外借人球」的惡性循環，又打破C朗的紀錄，實在可喜可賀。

C朗的意甲跳頂入球紀錄雖被打破，但那只是他球員生涯跳得第二最高的紀錄。他尚有一項瘋狂的跳頂紀錄，相信可見將來難望有人能打破。

足球轉會︱車路士「出租車之鬼」終離隊 新卡卡等待9年英超夢碎

【車路士主要外借大軍（按圖放大）】

+ 7 + 7 + 7

2013年2月C朗隨皇馬倒戈曼聯一戰，一記頭槌入網，跳頂高度達到2.93米。（網上圖片）

2012/13球季歐聯16強首回合，C朗隨皇馬倒戈曼聯一戰，他的一記頭槌破網，跳頂高度達到2.93米。跟上述對森多利亞的入球一樣，C朗也是憑出色的預判能力校準位置，率先跳上半空等待皮球，違反地心吸力地騰空一段時間才將球送入網窩，這記絕招令對手後衛防不勝防。

這記入球是C朗球員生涯巔峰期攻入，亦幾乎在跳起後的最高點頂中皮球，相信紀錄能夠保留好一段時間。

【足球轉會】C朗拿度意外的下一站 不是曼聯也不是皇馬

【足球轉會】連累祖雲達斯歐聯出局 C朗傳下季重返皇馬IG露玄機

【重溫：C朗倒戈曼聯跳出生涯最高點】（按圖放大）

+ 4 + 4 + 4

【C朗拿度球會印記】（按圖放大）

【同場加映！C朗嫂佐真娜早前的限制級宣傳照】（按圖放大）

【足球娛樂】C朗嫂限制級尺度「肉照」新一擊 全裸努力搵真銀

【C朗嫂的限量版手袋】（按圖放大）

+ 10 + 10 + 10

【佐真娜不時在社交網站分享她與C朗的家庭照】

C朗拿度保持驚人入球率12年 賢內助女友照顧家庭讓愛郎專注事業

+ 2 + 2 + 2

【足球熱話】C朗女友火熱迎聖誕 極性感喱士內衣曬長腿

【體育熱話】C朗女友能跟上「體能王」男友操練 全靠一種運動

【足球熱話】C朗在家操到女友喘氣 曾令對手缺氧引曼聯收購

【足球熱話】C朗讓女友操刀剪髮 曾說跟她做愛爽過入金球

【C朗】首次不用代母 C朗女友佐真娜周日誕千金

【C朗火辣的另一半】 （按圖放大）

+ 7 + 7 + 7

【C朗女友的忙碌生活】 （按圖放大）

+ 16 + 16 + 16

【C朗另一半佐真娜努力操練】（按圖放大）

+ 14 + 14 + 14

【C朗與佐真娜一樣愛運動，身材弗爆】（按圖放大）

+ 8 + 8 + 8

【佐真娜分享健康之道】（按圖放大）

+ 6 + 6 + 6

【C朗馬德拉群島行山聚天倫】（按圖放大）

+ 3 + 3 + 3

【足球】美斯半百罰球仍不入十大 細數史上最強百步穿楊之王

【同場加映：足球史上最強罰球之王】（按圖放大）

+ 11 + 11 + 11

同場加映：【2020福布斯球員富豪榜】（按圖進入）