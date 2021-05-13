【歐國盃】MIRROR型爆唱主題曲　ERROR亂噏講波：打畀荷蘭叻

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-05-13 17:47

今屆歐國盃將於6月12日揭幕，獲得獨家播映權的NowTV今日（13日）舉辦發布會，邀得人氣男團MIRROR擔任大使並濕身演唱主題曲，另一組合ERROR亦負起評述重責，陪球迷爆笑睇波。

NowTV今屆以人氣組合MIRROR擔任歐國盃大使，更由他們唱出今屆主題曲《The Beautiful Game》。根據現場播放的歌曲MV，會有MIRROR成員在水簾中的鏡頭，姜濤及Jer柳應廷等成員都有濕身演出。

MIRROR在發佈會上玩遊戲，AK扮演倒掛金勾。（袁志浩攝）

ERROR在發佈會上玩遊戲。（袁志浩攝）

該MV將於今晚（5月13日）8時於Now歐國盃專屬頻道首播；8點半亦會在Now TV Facebook及MIRROR YouTube官方頻道播出。Jer表示部份成員雖未曾接觸過足球，但在拍攝MV期間都愛上這項運動，並笑言大家球技一樣「了得」：「如果有足球劇拍，大家都會話自己好波啦！」

另外，MIRROR亦會參與《EURO鬥Goal Fun》的歐國盃足球問答環節，每日直播前跟球迷見面。對足球零認識的Jeremy李駿傑透露，小時候連體育堂也未試過踢波，甚至對「通坑渠」及「越位」等術語也一竅不通，屆時會跟隊員「問功課」惡補。

MIRROR前日才完成演唱會，今日又現身Now歐國盃發佈會暨節目巡禮，但隊長Lokman因拍劇未能出席。（袁志浩攝）

MIRROR完成演唱會後，馬不停蹄出席活動（按圖）：

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ERROR講波料「瘋狂亂噏」：打畀荷蘭叻

另一男團ERROR亦有份參與今屆賽事製作，4名成員將會跟強尼於新創的「第三聲道」講波，並邀請多個KOL及球圈人士參與，讓球迷感受「與別不同」的睇波體驗。

保錡透露自己曾踢沙田青年軍，向來司職左翼，因此對大型比賽十分期待。「阿Dee」何啟華則表示自己「真心欣賞C朗」：「在曼聯時期已支持他，今屆或是他最後一屆參與歐國盃，很期待他奪冠。我會支持葡萄牙，很喜歡那種由一名主將支撐大局、再創造奇跡的畫面。」

ERROR與強尼將於「第三聲道」為歐國盃講波。（袁志浩攝）

「肥仔」強調，相信公司找來此講波組合，「絕對唔係想我哋正經」；「阿Dee」亦指已準備好「瘋狂亂噏」，又笑稱要帶薯片與啤酒跟大家分享。外號193的郭嘉駿再發揮搞鬼本色，他在台上指自己「Sell樣」，認為「百貨應百客」，屆時觀眾「唔使聽講咩，睇樣就夠」。

他又指直播期間或會評論球員的身材或髮型等周邊資訊；強尼又建議於直播時致電評述員，193立即提出：「打畀荷蘭叻！」但又指並沒有他的電話；此時保錡指「要IG DM佢」，惟193即打趣說：「佢唔用呢啲嘢，可能要去微博至得。」

ERROR將於「第三聲道」為歐國盃講波（按圖）：

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ERROR為歐國盃於「第三聲道」講波，193表示要打畀荷蘭叻。（袁志浩攝）

揭幕戰決賽免費直播

疫情下為拉近球迷距離，NowTV特別於各個平台加設「一齊睇」功能，球迷在直播期間可透過類似「視像會議」的分屏模式，跟最多3位朋友同步睇波。而歐國盃專頁亦會於5月下旬推出，集直播、精華、賽程表於一身；屆時亦會有專業評述員團隊擔任評述。

電訊盈科媒體收費電視業務總裁蔡煒健指，今屆賽事將會跟ViuTV合作，在共51場歐國盃賽事中將會挑選6場免費直播，包括6月12日的揭幕戰由土耳其鬥意大利，及7月12日上演的決賽；其餘4場賽事詳情則會於稍後再作公布。