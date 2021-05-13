【意甲】C朗攻入祖記百球力爭歐聯席位　尼馬：好想同佢做隊友

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-05-13 20:21

43歲保方日前宣布季尾離開祖雲達斯，他在昨晚的意甲正選披甲，證明自己寶刀未老，初段撲出12碼，幫球隊避免先落後。 最後，C朗拿度及保羅戴巴拿分別攻入個人在祖雲達斯的第100個入球，助球隊作客贏薩斯索羅3：1，打入前4名尚有希望！

祖雲達斯的近況反覆，連來屆歐聯資格都危危乎，他們周中聯賽作客薩斯索羅，差點先失波。中堅邦路斯禁區內「犯天條」，薩斯索羅獲得12碼，杜文尼高貝拉迪在16分鐘操刀，被43歲的保方撲出。

【保方今場率先保住後方，撲出12碼】

祖記在28分鐘開紀錄，拉比奧特在中路推到順，禁區頂起左腳射入，領先1：0。祖記今場控球率不高，但勝在射門有效率，全場有7次中目標埋門。完半場前，C朗接應拉比奧特的傳球，禁區邊扣過對手守將，入到禁區，左腳射入，拉開到兩球差距離。

【C朗今場建功，射入加盟祖記的第100球】

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36歲的C朗效力祖記3季，今場轟入加盟後的第100個入球，僅花131場比賽就完成這個紀錄。C朗是史上首位分別為3個國家的球會都射入100球的球員，他之前效力曼聯入118球，其後踢皇家馬德里更攻入450球。此外，他為葡萄牙國家隊亦累積入103球。

戴巴拿今場都射入加盟祖記的第100球，幫球隊鎖定贏3：1。（路透社）

雖然薩斯索羅的拉斯柏度尼在59分鐘破蛋，追近至1：2，但祖記的戴巴拿在66分鐘射成3：1，奠定勝果。巧合地，這個也是戴巴拿在祖記的第100球。

78分鐘，C朗有個梅開二度的良機，他在左路突破入禁區，「插花」插到連對手後衛都失平衡被騙倒地上，可惜他的射門中柱而出。最終，祖記維持贏3：1，36戰得72分，暫排第5位。

【C朗「插花」插到對手瞓低（按圖放大）】

意甲尚餘兩輪比賽，祖記與前4名球隊的分數相當接近，仍有望取得歐聯資格。撇除冠軍國際米蘭，次席的阿特蘭大及第3的AC米蘭同得75分，而第4位的拿玻里只比祖記多1分，有73分。祖記最後兩場會先對提早封王的國米，煞科戰則鬥博洛尼亞。

C朗有實力，又有魅力，巴西球星尼馬接受《GQ》雜誌時表示，他很希望職業生涯能夠跟C朗做隊友，他說：「我很想與C朗拍檔。我已經試過跟很多優秀的球星做隊友，例如美斯及基利安麥巴比，但我從未試過與C朗同隊。」

【C朗周一參觀法拉利總部】

此外，賽前《米蘭體育報》指，C朗遭隊友孤立，因為他獲得特權，缺席周一操練，與會長阿涅利到訪法拉利總部。C朗並不是第一次因為贊助及商業原因缺席訓練，隊友不滿球隊給予C朗獨殊待遇，獲得較大自由度。不過，C朗今場都有跟隊友慶祝入球，相處融洽。

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