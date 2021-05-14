夏蘭特盡顯恐怖身體質素入兩球　多蒙特挫萊比錫捧德國盃送別忠臣

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-05-14 13:31

艾寧夏蘭特及查頓辛祖各梅開二度，助多蒙特在德國盃決賽以4：1大勝RB萊比錫捧盃。20歲的夏蘭特今季39場比賽，射入38球，效率驚人，他亦贏得加盟歐洲4大聯賽球隊以來首項重要錦標。

多蒙特今場的控球只得四成，射門亦遠少於22次的萊比錫，但多蒙特勝在有效率，10次攻門5次中目標，相反萊比錫只得4次中龍。5分鐘，多蒙特快攻得手，馬高列奧斯中場搶到波，高速推進，跌倒前放直線給夏蘭特。夏蘭特在烏柏美卡奴防守下，控定皮球，傳予後上的達侯特，達侯特再分予左邊的辛祖。辛祖入到禁區，推順大位起右腳射入。

辛祖為多蒙特開紀錄。（路透社）

夏蘭特（左）今場多次跟烏柏美卡奴正面交鋒。（路透社）

馬高列奧斯今場多次穿針引線，表現不比兩位小師弟差。在28分鐘，他截到萊比錫的傳球，放直線給夏蘭特。這名挪威中鋒盡顯身體質素，面對萊比鍚中堅烏柏美卡奴，他先推向中路，兩人比拚速度，之後他們再鬥身位，想不到烏柏美卡奴完敗，失平衡倒地，夏蘭特射成2：0。22歲的烏柏美卡奴被視為球壇的中堅新星，已落實今夏以4250萬歐元轉投拜仁慕尼黑。

【夏蘭特單對單K.O.烏柏美卡奴（按圖放大）】

+ 4 + 4 + 4

上半場補時，夏蘭特再與烏柏美卡奴交鋒，他控定皮球，之後烏柏美卡奴再上前逼搶，兩人齊齊倒地，但夏蘭特快一步橫傳，輾轉造就馬高列奧斯突破越位，最後橫傳辛祖射成3：0完半場。

【夏蘭特再跟烏柏美卡奴鬥身位（按圖放大）】

萊比錫換邊後反撲，後備入替的尼干古及科斯貝治換邊後分別中楣及中柱，到71分鐘，終於由丹尼爾奧莫施遠程炮破蛋，追成1：3。87分鐘，馬高列奧斯長傳策動攻勢，辛祖右路快放，推到禁區邊傳予中路的夏蘭特，後者在有點失平衡之下施射入網，為「蜜蜂軍團」鎖定大勝4：1。

夏蘭特在失平衡下射入，攻入今場個人第二球。（路透社）

【夏蘭特慶祝入球及興奮捧盃時刻】

+ 5 + 5 + 5

夏蘭特今季保持驚人入球率，39場比賽攻入38球，他亦捧走加盟多蒙特後首項重要錦標。賽後，隊長馬高列奧斯高舉獎盃。35歲的波蘭右閘比薛斯基將會在今季尾離隊，結束效力11年的多蒙特生涯，眾隊友拋起他慶祝，他亦留下男兒淚。

同場加映：德甲｜夏蘭特單刀入球 驚人速度冠絕歐洲 再破德甲及多蒙特紀錄

夏蘭特德甲狂奔大半場入球逐格睇（按圖放大）：

+ 3 + 3 + 3

同場加映：歐聯｜旁證完場後即搵夏蘭特攞簽名 簽完黃牌都仲未夠喉

旁證蘇維利叫夏蘭特在黃牌、紅牌上簽名（按圖放大）：

+ 5 + 5 + 5

艾寧夏蘭特的7大優點（按圖進入）