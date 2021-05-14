羽毛球精英賽｜喇沙洪魁駿賽後即備戰最後一科DSE　盼以錦標告別

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-05-14 19:28

學界比賽終於重開，喇沙書院中六生洪魁駿完成今天的全港學界精英羽毛球比賽男單初賽後，帶住勝仗匆匆回家。 已躋身8強的他，明天還要應付DSE最後一科考試。

疫情來襲，原定2020年底舉行的全港學界精英羽毛球比賽，今天（14日）於調景嶺體育館上演初賽，決出8強名單。這是學界首個重開項目，球員們嚴陣以待，加上一局決勝的賽制，令賽事更緊張。

喇沙的洪魁駿完成精英賽初賽，立即趕回家溫書，準備明天最後一科文憑試。（張倩儀攝）

種子球員、喇沙書院中六生洪魁駿，4戰均以大比數擊敗對手，包括於16強以21：5淘汰屯門天主教中學的曾柏維。由於應付DSE，洪魁駿上一次於體院隨港隊青年軍練習，已是去年12月，之後5個月都只能在家中練體能。「很久沒有碰羽毛球，近一個月才開始練習，但手感不是朝夕可得，而是靠累積。」

所以，洪魁駿對今天賽事不抱信心，猶幸最終發揮水準，過關斬將殺入8強，「今天表現出乎意料」。

洪魁駿沒有想過自己的表現比預期好。（張倩儀攝）

洪魁駿的隊友洪峰（圖）次輪下馬。（張倩儀攝）

洪魁駿於去屆精英賽男單決賽不敵吳英倫，只得亞軍，原定今屆參加雙打，但又因疫情取消雙打賽事，目前最大目標當然是男單錦標。不過完成今日賽事，他已歸心似箭，因為明天還要應付最後一科經濟科文憑試，故賽事要趕回家溫書。問他對於考試信心如何，他坦言：「我對羽毛球信心大很多，畢竟打了這麼多年。DSE信心？總分10分我想只有6分。」洪魁駿期望入讀中文大學的生物醫學或理工大學的物理治療，把握時間準備最後一科考試，之後將回體院練習，繼續為精英賽備戰。

至於洪魁駿的喇沙隊友洪峰，首輪雖然以21：6擊敗萬鈞匯知中學的袁日南，但次輪遇上英華書院的陳昊泓，卻以16：21告負。他說：「落後9：11，有很多想法，例如我會不會輸……」洪峰坦言因為贏過對手，不禁放鬆面對，落敗的確是個教訓。

英華陳昊泓穩定發揮入8強。（張倩儀攝）

全港學界精英羽毛球比賽8強和決賽日將於5月30日在調景嶺體育館舉行，屆時將以三局21分賽制決勝。

晉身男單8強球手（按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

全港學界精英羽毛球比賽 男單8強對賽表 洪魁駿（喇沙） vs 凌逸熙（真道） 李溢朗（屯官） vs 黃胤傑（男拔萃） 陳昊泓（英華） vs 陳柏諺（男拔萃） 區兆豐（德信） vs 賴卓楠（福建）

距離決賽不足兩星期，洪魁駿考試一完就要回體院訓練。（張倩儀攝）

全港學界精英羽毛球比賽男子組單打初賽階段精彩重溫：