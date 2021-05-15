【港超聯】東方輕取飛馬　航拍機突入　郭嘉諾不滿球證處理手法

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-05-15 17:55

今季港超進入最後直路，第三循環首輪爭標組賽事今日（15日）展開，尚存爭標希望的東方龍獅憑林恩許梅開二度，向天水圍飛馬大派4蛋，緊追勁敵傑志。 不過，賽事早段曾出現小插曲，一部航拍機曾突然出現在球場上空，惹來飛馬球員投訴。飛馬主教練郭嘉諾賽後交代當時情況，並認為球證的處理手法不合理。

挾4連勝走勢晉身第三循環的東方，此前兩仗都在領先下被追平、僅於末段絕殺險勝。球隊今場明顯注重防務，擺出3-5-2陣式，以杜度、林恩許、梁振邦、基頓、迪高及馮慶燁駐守中路。至於仍有機會爭逐次席的飛馬，陣容跟沒太大變化，去役被主教練郭嘉諾狠批的小將孫銘謙繼續擔正。

東方辛祖跟飛馬謝朗軒在開波時已發生碰撞，前者應聲倒地。（袁志浩攝）

航拍機低飛惹門將投訴

天文台今午發出酷熱天氣警告，小西灣一度錄得32度，高溫下兩隊球員似乎也有點「燥底」；辛祖跟謝朗軒於球證嗚笛之際已發生輕微碰撞，令比賽需要重新開始。而早段也出現一段小插曲，一架航拍機「突入」球場上空，曾經在近飛馬大門的底線低飛，引來飛馬門將梁興傑向球證投訴「有架機喺度呀！」結果航拍機在上半場約10分鐘左右飛離球場。

林恩許一頂一射一傳 東方輕取飛馬

飛馬7分鐘曾經由山度士接應謝朗軒右路傳送頂入，惟被判越位在先；之後便是東方的天下，23分鐘盧卡斯福至心靈大腳踢入禁區，突破越位的辛祖控定後冷靜用假動作扣過羅振庭再射近柱入網，助東方先拔頭籌。8分鐘後林恩許開出右路罰球，基頓升起「高人一等」頂成2：0。飛馬隊內神射手達施華完半場前三度起腳，但全部均無法考驗葉鴻輝。

換邊後戰至59分鐘，黃梓浩左路傳中予林恩許衝前跳頂，皮球被梁興傑撲到亦照樣入網；加上後備入替的王力威83分鐘地波造就林恩許梅開二度，結果東方以4：0輕取飛馬，繼續追趕榜首的傑志；而飛馬就篤定無緣爭奪第二名。

辛祖冷靜扣過羅振庭後射入先開紀錄。（袁志浩攝）

+ 10 + 10 + 10

郭嘉諾曾要求暫停 對球證處理手法感詫異

飛馬主帥郭嘉話賽後指對賽果感失望，認為球隊輸在板櫈深度，以及埋門把握力，「這場比賽是優勝劣敗，首15分鐘我們有數個機會把握不到，轉頭對方首兩個攻門就入波。尤其是山度士近期失機次數很多，未來要先做好自己。」他又拍接下來鬥傑志不會留力，以示公平，但稱若球隊下季想爭標，就必須增添人腳。

至於被問到上半場的航拍機小插曲，郭嘉諾透露曾要求暫停賽事，「不知道出現航拍機背後有什麼原因，或者是有炸彈，基於安全理由應該要停。但球證決定繼續，更叫我專心在賽事上，這令我很詫異，若然是亞洲足協的比賽，幾肯定他們會暫停。」

郭嘉諾賽後指曾就航拍機一事向球證要求暫停，但不得要領。（袁志浩攝）

東方望港隊跟球會協調

東方主教練李志堅就指「三分最緊要」，他對改善得失球差感滿意，並認為今場已部署半數球員休息。不過，港隊即將公布6月出戰世界盃亞洲區外圍賽的決選名單，他嘆指對方跟球會無協調，「他們（6月）15號回港，卻沒人能交代需要多少天隔離，（亞協盃）24號便踢了，在我們這麼多傷兵的情況下很尷尬，希望他們可給出確實時間表。」