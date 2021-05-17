【英超】利物浦門神艾利臣入波　足球史上攻力最強門將係佢同鄉

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-05-17 15:42

利物浦門將艾利臣補時一記技驚四座的頭槌絕殺，為球隊完場前一刻攻入反勝西布朗一球，全取3分力保來季出戰歐聯希望。 他是第六位成功在英超取得入球的門將，對上五位門將是誰，足球史上入球能力最強的鋼門又是誰？

英格蘭超級足球聯賽1992/93成立，去到2001年才首次有門將取得入球，能夠成為史上第一，當然是個特別的1號仔——丹麥一代鋼門舒米高。

1. 舒米高＠阿士東維拉 2001年10月對愛華頓（按圖放大）

+ 2 + 2 + 2

在曼聯贏盡錦標的舒米高1999年離隊，2001年再轉投維拉。身高1.91米的他頂上功夫甚強，不時在比賽尾段球隊落後時，趁角球上前助攻。2001年10月對愛華頓一仗，史當頓開出角球，皮球越過眾人，獨自在尾柱的舒米高在無人看管下輕鬆窩利抽入，成為英超史上首個入波門將，而且不是用頭，還是漂亮的抽射，令人難忘，只是那一仗維拉仍2：3落敗。

他在職業生涯累積13個入球，效力曼聯年代，亦曾在歐洲足協盃賽事攻入一粒助球隊扳平。

2. 費度＠布力般流浪 2004年2月對查爾頓（按圖放大）

舒米高入波之後時隔兩年多，2004年2月美國門將費度「有樣學樣」，布力般對查爾頓一仗也是趁完場前補時階後的角球跑上前場助攻。皮球輾轉落在前場左路的布力般球員腳下，起腳後被查爾頓球員篤走，再正正落在費度跟前。他第一時間起腳射入空門，戲劇性為布力般追成2：2。

不過他未能笑到最後，查爾頓完場前再入一粒，布力般依然要輸波。

3. 羅賓遜＠熱刺 2007年3月對屈福特（按圖放大）

+ 11 + 11 + 11

英超頭兩球門將入波，都是角球近門施射。接下來的，都是意想不到的遠長距離入波。2007年3月熱刺門將羅賓遜對屈福特一仗，一次後場開自由球，他輕鬆一踢皮球直飛前場，剛好在屈福特門將賓科士打前10碼左右落地再彈高，好巧不巧笠死科士打入網。

這個離門75碼入球，為熱刺先開紀錄，該仗他們順利以3：1擊敗屈福特。今次已非羅賓遜首次入波，2003年他效力列斯聯時，球隊在聯賽盃第三圈落後史雲頓1：2，完場前他趁角球殺上前，並以一記頭槌入球為列斯聯扳平，最後憑互射12碼晉級。

4. 侯活＠愛華頓 2012年1月對保頓（按圖放大）

+ 9 + 9 + 9

英超門將經過數年無波入之後，不時吹怪風的利物浦市，造就一次神奇入球。2012年1月愛華頓主場對保頓，侯活接應對友回後，看似輕輕一踢送球上前場，不料皮球彈地後飛得奇高，笠死保頓門將保丹入網。

這記101碼超級入球最令人難忘一幕，是侯活板着臉拒絕慶祝，以免為保丹帶來傷害。他的好心無好報，保頓之後連入兩球反勝2：1。

5. 比高域＠史篤城 2013年11月對修咸頓（按圖放大）

+ 4 + 4 + 4

門將最快入球在2013年11月出現。史篤城守將回傳予門將比高域，後者隨意一踢，「有賴」修咸頓守將洛夫雲一個唔該在皮球落地之際彈開，皮球彈地後跳得奇高，笠死門將保洛克（Artur Boruc）。

這個入球不足以讓史篤城全取3分，積洛迪古斯的入球為修咸頓追和，雙方踢成1：1。

６. 艾利臣＠利物浦 2021年5月對西布朗（按圖放大）

+ 10 + 10 + 10

2019/20英超冠軍利物浦，經歷一個困難重重的球季。聯賽最後階段，仍要為歐聯資格死拼。面對西布朗先落後，射手沙拿雖為利物浦追成1：1，但紅軍「1分都不能少」，隨時間過去，下季出戰歐聯希望愈來愈渺茫。4分鐘補時已經夠鐘，他們必須把握最後一刻的角球機會。

此時前場突然有個高大身影，接應阿歷山大阿諾特的角球，艾利臣如飛將軍銅頭一搖，94分18秒將皮球頂入「網仔」。一班中前場球員全場圍攻不果，到最後一刻要靠門將艾利臣挺身而出，搶得可能是全季最重要的三分。這個也是英超史上首次門將攻入頭槌，並且是唯一為球隊取得3分的致勝入球。

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+ 16 + 16 + 16

羅渣里奧生涯累積132個入球，是足球史上入球能力最強門將。

艾利臣的入球當然精彩，不過數到足球史上入球能力最高強的一位門將，相信非他的巴西前輩羅渣里奧辛尼莫屬。

羅渣里奧效力聖保羅23年間，一直是隊中首席罰球和12碼劊子手，死球與把關技術同樣出眾。他生涯累積132個入球，當中61球是罰球，70球是12碼，另加一球「生波」。

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