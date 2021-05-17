亞洲班主典範！艾也屈承父業再創李城高峰　與球迷球員打成一片

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-05-17 17:47

有人當足球是一盤冷冰冰的生意，希望從中賺到更多金錢，亦有人將足球視為人與人之間的連結，享受這項運動帶來的喜悅及溫暖。 李斯特城上周六在英格蘭足總盃擊敗車路士封王，看台上的大型海報寫着要將榮譽獻給已故班主維猜；球場上，卡斯柏舒米高拉住現任主席艾也屈到台上，讓他高舉獎盃，與球員同歡。來自泰國的維猜父子被視為班主的典範，他們得到球員及球迷，以至當地市民的擁戴，因為他們不是打算從李城身上榨取什麼利益，而是希望奉獻這間球會及這座城市。

李城的足總盃捧盃儀式上，35歲的班主艾也屈（Aiyawatt Srivaddhanaprabha）默默站在場邊。他腦海中，會否想起這幾年與李城共度的哀與樂？

【英足總盃】李斯特城勇挫車路士首度封王 球衣內藏取勝秘密武器

他的父親維猜在2010年收購當時還在英冠的李城，頭4年向球會借出超過1億鎊，為李城還清債務，並投放資金，加強實力，帶領球隊重返英超，並在15/16球季歷史性贏得英超冠軍。2018年10月27日，維猜在觀看英超比賽後，乘搭直升機離開王權球場，但直升機起飛不久後失控，在停車場墜毀，60歲的維猜葬身火海。

【艾也屈深受球員及球迷愛戴，獲邀一起慶祝足總盃冠軍】

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自此以後，艾也屈繼承父親志向，由球會副主席升為主席，接掌李城，肩負重擔。在艾也屈帶領下，李城今季再創佳績，史上首次贏得足總盃，並緊守聯賽前4名，相信維猜在天之靈，都會很滿意李城的發展。

望住球員慶祝的艾也屈，發現門將卡斯柏舒米高來到他跟前，邀請他出來。舒米高搭住他的肩膊，兩人跑到場上。艾也屈與多名球員擁抱，之後與領隊羅渣士相擁，兩人神情激動，好像都在流淚的邊緣。

【卡斯柏舒米高邀請艾也屈一同捧盃片段】

Leicester players celebrate the FA Cup win with chairman Aiyawatt Srivaddhanaprabha.



He lifts the trophy and points to the banner of the club's late owner, his father, Vichai, who died in 2018 💙



(via @btsportfootball)pic.twitter.com/gIYeRXXJh8 — FOX Soccer (@FOXSoccer) May 15, 2021

舒米高將足總盃交給艾也屈，在球員的歡呼起哄下，艾也屈舉起獎盃。這名年輕的班主，與球員肩並肩，吶喊起舞，一同分享這分喜悅。羅渣士表示為艾也屈一家感到高興，完成了他們的夢想；入球功臣泰利文斯表示，艾也屈的父親維猜肯定會感到自豪；舒米高更表示將維猜的遺照放在球衣內……

球員贏冠軍後感想，通常都是為球迷、隊友、教練及家人而戰，將勝利送給支持者及親朋好友，但李城眾人不約而同，都表明為班主而戰，將榮譽送給已故的維猜，可見維猜、艾也屈父子之深得人心。

維猜深得人心，獲李斯特城上下及球迷尊稱為「The Boss」。（Getty Images/資料圖片）

李城在球場上屢創佳績，固然令維猜、艾也屈父子人氣高企，但他們家族在球場外亦出力甚多。維猜父子沒有當李城是私人玩具，或者賺錢機器，他們尊重球會文化及本地球迷，了解一間球會對一個城市的責任及角色。

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維猜生前在2016年捐款200萬鎊，幫助興建市中的兒童醫院，他又捐款100萬鎊到大學的醫學院。幾年前，有位李城球迷患上遺傳病，維猜在2014年私人捐款2.2萬鎊資助這項遺傳病的研究，後來有報道指維猜是捐了4.4萬鎊。維猜60歲生日前，李城球員及病人在醫院為維猜慶祝生日，雖然維猜本人沒有到場，但他們為他唱生日歌及切蛋糕。

【2018年，維猜遇直升機意外身亡，當時艾也屈及李城眾將悼念】

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維猜60歲生日，他與球迷同樂，在當年主場對紐卡素的比賽中，向每位成年球迷派泰國啤酒，並隨機抽出60位球迷，贈送免費季票。在英超奪冠的球季，他向球迷派啤酒、圍巾及蛋糕。他間中又會為球迷提供免費交通，資助他們作客看比賽。

李斯特城擊敗車路士奪得創史上首個英格蘭足總盃冠軍。（路透社）

【李斯特城感人慶祝首奪足總盃】（按圖放大）

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維猜3年前意外逝世後，當時李城球迷會會長向《BBC》表示，維猜一家深受全城愛戴，因為他們不但貢獻球會，還為城市出錢出力；讚維猜一家投放大量金錢在球會及醫療服務，在聖誕時還會向市民派食物及飲品。

有的班主視球迷為草芥，引得怨聲載道，亦有的班主融入社區，贏得人心。這10年，維猜、艾也屈父子可說是亞洲人班主的典範，贏盡球場內外。