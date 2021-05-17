亞洲班主典範！艾也屈承父業再創李城高峰　與球迷球員打成一片

有人當足球是一盤冷冰冰的生意，希望從中賺到更多金錢，亦有人將足球視為人與人之間的連結，享受這項運動帶來的喜悅及溫暖。
李斯特城上周六在英格蘭足總盃擊敗車路士封王，看台上的大型海報寫着要將榮譽獻給已故班主維猜；球場上，卡斯柏舒米高拉住現任主席艾也屈到台上，讓他高舉獎盃，與球員同歡。來自泰國的維猜父子被視為班主的典範，他們得到球員及球迷，以至當地市民的擁戴，因為他們不是打算從李城身上榨取什麼利益，而是希望奉獻這間球會及這座城市。
李城的足總盃捧盃儀式上，35歲的班主艾也屈（Aiyawatt Srivaddhanaprabha）默默站在場邊。他腦海中，會否想起這幾年與李城共度的哀與樂？
【英足總盃】李斯特城勇挫車路士首度封王 球衣內藏取勝秘密武器
他的父親維猜在2010年收購當時還在英冠的李城，頭4年向球會借出超過1億鎊，為李城還清債務，並投放資金，加強實力，帶領球隊重返英超，並在15/16球季歷史性贏得英超冠軍。2018年10月27日，維猜在觀看英超比賽後，乘搭直升機離開王權球場，但直升機起飛不久後失控，在停車場墜毀，60歲的維猜葬身火海。
【艾也屈深受球員及球迷愛戴，獲邀一起慶祝足總盃冠軍】
自此以後，艾也屈繼承父親志向，由球會副主席升為主席，接掌李城，肩負重擔。在艾也屈帶領下，李城今季再創佳績，史上首次贏得足總盃，並緊守聯賽前4名，相信維猜在天之靈，都會很滿意李城的發展。
望住球員慶祝的艾也屈，發現門將卡斯柏舒米高來到他跟前，邀請他出來。舒米高搭住他的肩膊，兩人跑到場上。艾也屈與多名球員擁抱，之後與領隊羅渣士相擁，兩人神情激動，好像都在流淚的邊緣。
【卡斯柏舒米高邀請艾也屈一同捧盃片段】
Leicester players celebrate the FA Cup win with chairman Aiyawatt Srivaddhanaprabha.— FOX Soccer (@FOXSoccer) May 15, 2021
He lifts the trophy and points to the banner of the club's late owner, his father, Vichai, who died in 2018 💙
(via @btsportfootball)pic.twitter.com/gIYeRXXJh8
舒米高將足總盃交給艾也屈，在球員的歡呼起哄下，艾也屈舉起獎盃。這名年輕的班主，與球員肩並肩，吶喊起舞，一同分享這分喜悅。羅渣士表示為艾也屈一家感到高興，完成了他們的夢想；入球功臣泰利文斯表示，艾也屈的父親維猜肯定會感到自豪；舒米高更表示將維猜的遺照放在球衣內……
球員贏冠軍後感想，通常都是為球迷、隊友、教練及家人而戰，將勝利送給支持者及親朋好友，但李城眾人不約而同，都表明為班主而戰，將榮譽送給已故的維猜，可見維猜、艾也屈父子之深得人心。
維猜深得人心，獲李斯特城上下及球迷尊稱為「The Boss」。（Getty Images/資料圖片）
李城在球場上屢創佳績，固然令維猜、艾也屈父子人氣高企，但他們家族在球場外亦出力甚多。維猜父子沒有當李城是私人玩具，或者賺錢機器，他們尊重球會文化及本地球迷，了解一間球會對一個城市的責任及角色。
重溫維猜足球印記：
英超｜李斯特城前班主維猜逝世兩周年 曾助意大利侍應完成球員夢
維猜喪禮︱李斯特城將帥昨忍痛作賽獻勝仗 今到泰國祭The Boss
維猜生前在2016年捐款200萬鎊，幫助興建市中的兒童醫院，他又捐款100萬鎊到大學的醫學院。幾年前，有位李城球迷患上遺傳病，維猜在2014年私人捐款2.2萬鎊資助這項遺傳病的研究，後來有報道指維猜是捐了4.4萬鎊。維猜60歲生日前，李城球員及病人在醫院為維猜慶祝生日，雖然維猜本人沒有到場，但他們為他唱生日歌及切蛋糕。
【2018年，維猜遇直升機意外身亡，當時艾也屈及李城眾將悼念】
維猜60歲生日，他與球迷同樂，在當年主場對紐卡素的比賽中，向每位成年球迷派泰國啤酒，並隨機抽出60位球迷，贈送免費季票。在英超奪冠的球季，他向球迷派啤酒、圍巾及蛋糕。他間中又會為球迷提供免費交通，資助他們作客看比賽。
李斯特城擊敗車路士奪得創史上首個英格蘭足總盃冠軍。（路透社）
【李斯特城感人慶祝首奪足總盃】（按圖放大）
維猜3年前意外逝世後，當時李城球迷會會長向《BBC》表示，維猜一家深受全城愛戴，因為他們不但貢獻球會，還為城市出錢出力；讚維猜一家投放大量金錢在球會及醫療服務，在聖誕時還會向市民派食物及飲品。
有的班主視球迷為草芥，引得怨聲載道，亦有的班主融入社區，贏得人心。這10年，維猜、艾也屈父子可說是亞洲人班主的典範，贏盡球場內外。