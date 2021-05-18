【足球轉會】迪比開腔表明離開里昂　今夏史上最強免簽巨星列陣

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-05-18 12:19

歐洲足球賽季去到尾聲，又是各大豪門密鑼緊鼓籌備下季陣容的時候。環球疫情持續不退，大部分賽事球迷仍未能入場，嚴重影響球會收入，「慳得就慳」難免持續成為轉會主旋律。 適逢今年夏天約滿球星陣容鼎盛，一齊睇吓市場上有哪些免簽筍貨？

荷蘭前鋒迪比早在去年夏天朗奴高文離開荷蘭國家隊接任巴塞隆帥位時，已盛傳會隨恩師轉戰魯營，只是連高文也意想不到巴塞財困至拿不出數千萬歐元的程度。一季之後，隨迪比跟里昂的合約即將屆滿，他加盟巴塞的傳言滿天飛，迪比最新在社交媒體表明：「現在是時候由我掌管自己的前途……我會決定自己的下一站。」

離開效力4年半的里昂在即，迪比似乎對這個幫助他走出曼聯失敗陰霾的地方有任何留戀，他為球隊帶來75個入球，沒留下半隻獎盃。2019/20球季歐聯八強他領軍擊敗曼城，算是代表作，可惜四強遭最後封王的拜仁淘汰。

迪比在Instragram上載簡短聲明，表達自己決定生涯下一站的決心。（Instagram＠memphisdepay）

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迪比鐵定離開里昂，加上曼城射手阿古路、利物浦中場韋拿杜姆、皇馬隊長沙治奧拉莫斯等球會標誌人物也離隊在即，今年夏天的免簽球員陣容簡直星光熠熠。

事實上，巴塞球星美斯合約亦在今夏屆滿，只是他正跟球會談續約，相信留隊球會頗大。至於他的昔日魯營好拍檔蘇亞雷斯，跟馬體會的合約即使理論上明年才屆滿，可是內含一特別條款，就是今年夏天讓他可以免費離隊，因此他也應算是免簽球員之一。

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隨皇馬主帥施丹很大機會離隊，巴塞預計引入「荷蘭孖寶」迪比和韋拿杜姆，皇馬、巴塞兩大西甲班霸均正蘊釀來季大換血。英超方面，各大豪門亦要再次調整陣容，尤其表現遠遠「落後大市」的阿仙奴，盛傳即將上演一場大清洗行動；北倫敦的另一方，熱刺主將哈利卡尼盛傳要求離隊；利物浦、車路士、曼市雙雄亦磨刀霍霍，相信球會在慳住使之餘，仍會有大量交易和變動，必須密切留意。

P.S. 「高爾夫球王」加里夫巴利跟皇馬合約到2022年6月才屆滿，今年免簽無佢份，明年請早。

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