英超降班隊筍貨！呢8個球員值得趁低吸納　死球專家、撲救王任揀

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-05-19 17:01

富咸、西布朗及錫菲聯篤定降班，雖然他們今季的表現令人失望，至今還未累積得到30分，但陣中都有一些優秀的球員，值得繼續在英超落班，實力足以在中下游球隊立足。以下8名球員今季在英超表現對辦，相信會得到其他球隊招手，留在頂級聯賽。

【8位值得留在英超的降班隊球員（按圖放大）】

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講到從降班球隊中尋寶，默西賽德郡雙雄都很有眼光。前幾季，利物浦就在降班球隊收購安德魯羅拔臣及韋拿杜姆，兩人都成為冠軍功臣；愛華頓去年夏天就從諾域治買了後衛賓葛菲特，還有屈福特的杜哥利，兩人今季表現都不俗。

上季般尼茅夫降班後，主力四散，中堅尼敦阿基有好路數，加盟豪門曼城，但他上陣次數不多；前鋒哥林威爾遜及中場賴恩費沙就去了紐卡素，前者繼續殺手本色，今季聯賽攻入12球，為隊中首席射手，但後者就表現平庸；門將蘭斯達爾去了錫菲聯，結果再次經歷降班。

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