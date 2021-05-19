【港超聯】飛馬小勝奪爭三主導權　傑志終極戰鬥東方不敗即封王

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-05-19 18:35

港超聯爭標形勢白熱化，隨傑志今日（19日）以1：2不敵天水圍飛馬，球隊最後一場對東方龍獅只要不敗即可奪冠；至於飛馬亦搶回競逐下屆亞洲賽資格的主導權。

傑志留力下周日（23日）鬥東方的「冠軍爭奪戰」，今場派顏卓彬、黃洋、鄭展龍、艾力士等副選出擊，收起射手丹恩奴域；已累積4面黃牌的羅拔圖及艾里奧更不入大軍名單，以避免停賽錯過下仗。至於飛馬全力爭逐亞洲賽資格，除山度士有輕傷先列後備，正選陣容變化有限，胡晉銘復出跟法比奧踢雙防中。

孫銘謙早前因表現不濟而被郭嘉諾公開批評，入選港隊後也惹來球迷熱烈討論，今日終以入球證明自己。（袁志浩攝）

在兩間球會同意下，今日比賽安排於下午3時舉行，旺角場氣溫高達32度，兩隊球員比賽中途都把握機會休息。（袁志浩攝）

飛馬兩華將建功險勝傑志

飛馬上半場僅花8分鐘便打開紀錄，胡晉銘右路崎角位對出斬中，入楔的孫銘謙衝前加一腳射破郭劍橋十指關，助球隊領先1：0。傑志在輪換上雖主導控球權，中前場卻稍欠創造力，僅有陳晉一放冷箭高出較有威脅。相反飛馬採穩守突擊，35分鐘孫銘謙妙傳至達施華腳下，這位翼鋒推入禁區在守衛力壓下挑射僅僅愈楣而過。

賓紀文一度助傑志追平。（袁志浩攝）

今日旺角場氣溫高達32度，對球員體力消耗頗大，比賽中途兩隊部份球員都把握機會「叉腰」或「踎低」休息。換邊後戰至56分鐘，安永佳左邊落底傳中，由賓紀文於後柱撞入成1：1。不過僅兩分鐘後飛馬又再領先，後備上陣只有4分鐘的劉學銘乘謝朗軒「手榴彈」戰術於門前快射得手。最終飛馬以2：1險勝傑志，反壓理文重返第三位，於最後一輪賽事鬥「黃黑軍團」只需保持不敗即可贏得季席，及連帶的下季亞洲賽席位。

劉學銘入波後把雙手放在耳邊慶祝。（袁志浩攝）

劉學銘罪人變功臣

這場射入關鍵球的劉學銘3月份兩鬥傑志時，曾分別犯錯令丹恩奴域及安永佳建功，連累球隊失分。這位中堅今日入球後即高舉雙手放於耳邊，似乎有回應外界批評的意味，「上次因自己輸波，今次想挽回一城，有種終於一吐烏氣的感覺。」他又指上陣是源於隊友胡晉銘突然傷出，幸自己無時無刻都做好準備，「我們的界外球一直很有威脅，卻往往只差一點，所以我決定相信隊友，跑入去（找機會）。」劉學銘今季以外借形式加盟飛馬，他透露自己跟東方尚有一年合約，來季去向未明。

郭嘉諾認為球隊值得贏走亞洲賽席位，下場必全力以赴。（袁志浩攝）

飛馬主帥郭嘉諾就稱，今場是他教練生涯首度領軍擊敗傑志，然而自己無閒慶祝，要專注下周日對理文，「他們三線緊密，踢到像會飛一樣，完全是另一支球隊般。希望球員能靠鬥志捱下去，我們值得拿第三名，下場會當是盃賽決賽去踢。」

朱志光指球隊雖然留力，但沒有「益」任何一隊。（袁志浩攝）

朱志光談留力：很公平

至於「藍鳥」縱經歷兩連敗，但球隊「終極一戰」對東方只要保持不敗即可封王。主帥朱志光坦言今場希望讓球員保留體力，「這是個『極速季後賽』，模式雖新鮮但賽期濃縮，球員有受傷風險。」不過他強調球隊沒有「益」任何一隊，「很公平，兩隊（理文跟飛馬）也在我們身上取得3分。」他透露球隊下場絕不會以「和波」為目標，「有這種心態的話會更『遴迍』（音：論盡）。」

飛馬小勝傑志精彩場面重溫（按圖放大）