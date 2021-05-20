【英超】利物浦3球淨勝般尼重返前四　菲臘斯首建功兼膺MVP

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-05-20 10:11

英超戰至最後兩輪，「爭四」形勢依然充滿變數，李斯特城失分，是利物浦重返前四的黃金機會。紅軍今仗作客早已護級成功的般尼，由法明奴﹑尼達利菲臘斯及張伯倫各建一功，結果3球淨勝對手，自今年2月中再度躋身前四。

英超「爭四大戰」進入最後直路，「雙藍」李斯特城及車路士互相廝殺，必然有一支球隊失分，是利物浦趕上的大好機會，結果「車仔」報回足總盃決賽的一敗之仇。

今仗的3分對利物浦十分關鍵，從開賽早段已反客為主，不斷向主隊般尼施壓，全場多達20次攻門。沙迪奧文尼及沙拿各有埋門機會，其中沙拿一次半單刀機會一射高出，悉數不中目標。戰至上半場末段，法明奴接應羅拔臣的地波橫傳，隨即撞射建功，利物浦在43分鐘打破僵局。

利物浦換邊初段再下一城，文尼左路傳中，中堅尼達利菲臘斯力壓對手跳頂破網，52分鐘擴大至兩球領先。紅軍後備入替的張伯倫，末段禁區內以假動作擺脫對手後，勁射地波破網，為利物浦錦上添花，作客以3球淨勝般尼，全取關鍵的3分。

紅軍報捷後與李斯特城同得66分，卻以較佳得失球差超越李城，重返前四行列，自2月中後首度打入前四。來季歐聯資格三隊只能活兩隊，車路士﹑利物浦及李斯特城僅以1分相隔，戰至煞科戰才知道歐聯席位鹿死誰手。

上仗近距離目擊艾利臣的神奇頭槌，尼達利菲臘斯今仗「偷師」成功，攻入職業生涯首個英超入球。這名24歲的英格蘭中堅今仗防守上當然有建樹，全場9次爭頂成功﹑9次解圍﹑6次對抗成功，菲臘斯以出色表現當選今場的最佳球員。

英超聯賽榜前9位最新形勢：（截至5月20日）