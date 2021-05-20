意大利盃︱派路終開齋！祖雲達斯挫阿特蘭大封王　C朗再創新紀錄

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-05-20 15:28

由名宿派路領軍的祖雲達斯，意甲十連霸美夢率先告終，如今隨時連來季歐聯資格亦不保，今季為免四大皆空，意大利盃決賽與阿特蘭大爭標不可怠慢。 下半場中段費達歷高基艾沙為攻入奠勝一球，祖記以2：1力克阿特蘭大封王，派路終取得教練生涯首冠，早前宣布球季後離隊的老將保方，亦能以一項冠軍告別「老婦人」。屹立球壇超過20載，身邊的隊友不計其數，其中包括基艾沙父子。

意甲班霸祖雲達斯今季壟斷不再，聯賽十連霸好夢成空，如今只能排在第5位，隨時失落來季歐聯席位，加上歐聯「得個桔」，面臨10年來首次的四大皆空危機。

祖雲達斯今季衝冠唯一機會，就是與阿特蘭大在意大利盃爭標。「老婦人」由C朗拿度領銜出戰，配合費達歷高基艾沙及古路施夫斯基攻堅。

C朗拿度今仗正選披甲，可惜未有進賬。（Getty Images）

戰至上半場中段，「祖記」前場逼搶成功，阿特蘭大遲遲未能解圍，混亂中皮汞落在古路施夫斯基腳下，這名瑞典小將射出一記精彩熨射建功。

阿特蘭大10分鐘後扳成平手，馬利路夫斯基禁區頂勁射破網，兩軍半場以1：1未分高下。

古路施夫斯基左腳妙射建功，為祖雲達斯先開紀錄。（Getty Images）

小基艾沙下半場表現活躍，先與C朗拿度一次配合，近射卻中柱彈出。這個「名將之後」再接再厲，與古路施夫斯基的撞牆配合，終順利撕破對手防線近射得手，73分鐘攻入奠勝一球。

費達歷高基艾沙下半場曾經攻門中柱，最終攻入奠勝一球。（Getty Images）

祖雲達斯最後以2：1力克阿特蘭大封王，史上第14度捧走意大利盃錦標，同時避免出現四大皆空的尷尬場面。

戰績不似預期，領隊派路的帥位飽受壓力，如今在意大利盃奪冠而回，派路坦言自己希望繼續領軍，「我十分喜愛執教，我在祖雲達斯的日子十分愉快，我希望來季可以繼續領軍。」

派路奪得執教生涯首個冠軍，興奮萬分。（Getty Images）

即使C朗今仗沒有進賬，他在今仗亦創下另一紀錄，C朗效力過英超﹑西甲及意甲，如今已稱霸三國全數的本土盃賽。

即使C朗沒有進賬，同樣創下另一紀錄。（Getty Images）

保方先後與基艾沙父子一起捧盃

年屆43歲的「長青樹」保方，早前宣布戰畢今季後再度離開祖雲達斯，如今以球隊隊長身份高舉意大利盃錦標，以冠軍告別「老婦人」，一眾師弟亦十分識做，齊齊拋起保方慶祝。

1998/99球季，當時效力帕爾馬的保方首度意大利盃封王；22年後，保方生涯至今累積6個意大利盃冠軍，成為這項盃賽史上冠軍次數最多的球員。

保方與入球功臣費達歷高基艾沙亦甚有淵源，事關保方當年首度高舉意大利盃時，隊友正是他父親基艾沙（Enrico Chiesa）。22年後，保方可能是最後一次以球員身份稱霸意大利盃，他身邊的奪冠隊友已變成「細姪」小基艾沙。

保方以隊長身份高舉意大利盃錦標。（Getty Images）

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