F1｜韋斯達賓衝擊世界冠軍最佳時機　與華迪爾首冠賽季的五大巧合

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-05-22 20:37

2010年，華迪爾以23歲之齡成為史上最年輕的F1世界冠軍，其後一口氣連續4年登頂，創下紅牛盛世。 十年又過去，華迪爾如今已是沙場老將，紅牛戰車換上由韋斯達賓駕駛，紅牛一直希望再度稱霸，培育「韋少」成為另一名世界冠軍。 歷史總是不斷重演，今季與2010年賽季竟有5個巧合之處，難道正是紅牛車隊重寫歷史的黃金機會？

V8引擎年代，正是紅牛車隊的天下，華迪爾（Sebastian Vettel）駕駛當年的「大牛」戰車，經常看到他高舉「一陽指」，以23歲134日之齡首度登上世界冠軍寶座，成為史上最年輕的F1總冠軍。華迪爾及後連續4季贏得總冠軍，車隊亦同時受惠4連霸，風頭一時無兩。

華迪爾在2010年首奪總冠軍，並創下及後4年的紅牛盛世。（資料圖片／Getty Images）

華迪爾投法拉利後不復當年勇，回顧歷年戰績：

經歷2014年的大改例後，由V8換上V6混能引擎，紅牛的優勢蕩然無存，改朝換代成為平治的世界。

紅牛壟斷不再，華迪爾隨後轉會法拉利，一個時代正式終結。即使如此，紅牛車隊未有放棄，依然努力發掘有潛質的新人。韋斯達賓是「大牛」近年的重點栽培對象，以17歲166日之齡亮相F1賽場，及後僅18歲228日贏得首個分站冠軍，一連打破兩項紀錄。

紅牛戰車今年戰力提升不少，與平治的差距大大收窄，韋斯達賓駕駛RB16B戰車有力與「黑箭」的W12爭一日之長短，如今在車手榜落後榜首的咸美頓14分。

韋斯達賓與咸美頓的差距大幅收窄，是衝擊世界冠軍大好機會。（資料圖片／Getty Images）

F1今季暫定賽程（按圖放大）：

韋斯達賓能否成為另一名年輕世界冠軍，如今仍然言之尚早。從客觀環境下，今季與華迪爾首個封王賽季，卻有5個巧合之處，難道「韋少」封王，就在今年？

冥冥中自有主宰，原來韋斯達賓的奪冠劇本早已默默地上演。由Aston Martin回歸﹑辛斯轉投法拉利﹑馬薩賓登陸F1﹑咸美頓榮升7屆冠軍與澳洲站延期，一切也與華迪爾當年奪冠的設定不謀而合。

今季與華迪爾首冠賽季五大巧合（按圖放大）：