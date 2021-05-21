ERROR自肥企画｜DEE哥「鹹濕荒島」邊度拍？大澳行山3個鐘去得到

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-05-21 17:46

ViuTV節目《ERROR自肥企画》周三播出何啟華（Dee哥）的「自肥」項目「鹹濕荒島俏博士」！Dee哥邀請到參加過口罩小姐選舉的「肥妹」李文潔（Liz），一起到香港郊外經歷兩一日的野外求生。 雖然項目名有「荒島」，Dee哥及攝製隊亦坐船前往取景地，但其實這個「鹹濕荒島」其非荒島，而是位於大嶼山西南岸的煎魚灣，而有連島沙洲接駁的小島則叫雞翼角。如果行山前往煎魚灣的話，可以由大澳出發，沿鳳凰徑第7段行往分流方向，約行3小時便到Dee哥野外求生的沙灘。

在節目中，Dee哥、Liz及攝製隊坐船到一處無人沙灘，Dee哥及Liz先在沙灘上搜集有用的垃圾，包括繩、膠布及魚絲。兩人利用膠布及繩，合力在樹椏搭建遮蔽處。之後，Dee哥在岩岸尋找蟹仔作魚餌，再行出海釣魚，成功釣到一條火點。

Dee哥運用枯葉、枯枝，還剪下腋毛生火，之後再將火點煮熟充飢。然而，Dee哥搭建的遮蔽處有點簡陋，Liz到營帳過夜，而Dee哥就獨自在遮蔽處休息。在沙灘上，Dee哥還示範了用蒸餾方法，將海水化淡。

【Dee哥及Liz在社交網站分享拍攝花絮】

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這個Dee哥野外求生的沙灘其實不是荒島，而是大嶼山西南岸的煎魚灣。節目的畫面亦見到煎魚灣兩大特色景色，分別是象鼻岩及雞翼角。雞翼角是一個沙灘對出的小島，有連島沙洲與陸地連接，在潮退的時候，遊人可以沿沙洲行到雞翼角。

攝製隊搭船入去煎魚灣，但其實不用搭船，行山都去得到。行山人士可以由大澳起步，跟鳳凰徑第7段行，沿海邊走，經過南涌村及牙鷹角。行過二澳，至根頭坳後，就可以覓小路出沙灘。由大澳行到煎魚灣的山路約5.5公里，雖然攀升不多，但預計行3小時。

煎魚灣並沒有公共交通工具連接，所以行山人士行到煎魚灣後，建議原路折返大澳，或要行多10公里，經分流行出石壁搭車。

【Dee哥及Liz在野外度過兩日一夜，拍攝「鹹濕荒島俏博士」】

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藍線為鳳凰徑第7段，紅圈內的沙灘就是Dee哥野外求生的地點。（郊野樂行網站）

【同場加映！DEE哥下個月會講波】

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