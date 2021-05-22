田徑｜「跳高女神」楊文蔚系列賽僅第5　俞雅欣憾未破跳遠港績

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-05-22 15:28

一連兩日的香港田徑系列賽III，周六（22日）在將軍澳運動場展開。「跳高女神」楊文蔚在1.73米止步，19歲的黎恩熙則以1.77米封后，大大提高後者入選9月全運會港隊的機會。

首日賽事焦點落在楊文蔚（Ceci）身上，她在2019年5月右腳阿基里斯筋腱撕裂，手術康復後遇上疫症，直到今年3月才在測試賽復出。近月寓賽於操的她，狀態漸入佳境，月初在香港錦標賽亦以5步起跳，跳出今季最佳的1.75米。今日她轉以7步起跳，於1.63米和1.67米均一跳過關，其後以第2跳跳過1.70米後，惟挑戰1.73米3跳失敗，與張靜嵐和陳傲湘並列第5。

今日改以7步起跳的楊文蔚，最終以1.70米名列第5。（梁鵬威攝）

黎恩熙愈戰愈勇，先跳過1.73米，再直接試跳1.75米，其後與鍾慧欣一起挑戰1.77米爭奪第一名。黎結果在第3跳成功，並再挑戰打破馮惠儀青年紀錄（1.80米）的1.81米，美中不足是3跳失敗。她仍以1.77米奪得今季首冠，鍾慧欣與鄧伊程則以1.73米分列亞、季。

楊文蔚在月初的香港錦標賽跳出今季最佳的1.75米，她指今日後會開始練全程。（梁鵬威攝）

賽後楊文蔚坦言對成績不太滿意，「練習跳得好點，技術上不太集中要做的東西。不過，過去了就不會再多想，會開始練全程。」她由3月季前測試賽復出以3步起跳，到5月初香港錦標賽增至5步、再到今日的7步。她透露在錦標賽後才開始練7步，僅練了3課，笑稱：「但3課都跳得比今日好。」她指節奏和技術未能準確拿捏，希望在訓練時改善不足。

21歲的鄧伊程說：「可能今日有點心急，每次跑都不夠穩定。」（梁鵬威攝）

今屆全國運動會將在9月20至26日假陝西舉行，經田總向康文署商議後，後者答允將初步提名截止日期由5月中旬延至5月26日、即香港田徑系列賽III後。由於今季賽季縮短，此舉增加甄選運動員的機會。

鄧伊程在季初跳出1.77米，大有機會獲選入全運會港隊代表。（梁鵬威攝）

19歲的黎恩熙以1.77米封后，惜未能成功挑戰1.81米新青年紀錄。（梁鵬威攝）

Ceci下一場賽事，將會是9月全運會，前提是她入選大軍。曾出戰天津全運會的Ceci聽後笑說：「可能不揀我呢？那我好好練全程準備下年亞運，你加油！」身旁的師妹鄧伊程（Tiffany）在季前測試賽曾跳出1.77米的最佳個人成績（PB），與今日以1.77米封后的黎恩熙，入選全運會港隊名單的機會均大大提高。「今季是跳得不錯，但我都不知道甄選準則，每次都盡力做到最好」，Tiffany希望能打破PB，並劍指1.80米。

曾8度刷新香港女子跳遠紀錄的俞雅欣，今季未能再破港績。（梁鵬威攝）

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俞雅欣未破港績 冀全運報仇

此外，2019年8度刷新香港女子跳遠紀錄的俞雅欣，今日以6.18米摘冠為今季作結。她說：「今季是一個很短的賽季，總結成績不算太差，曾在系列賽跳到6.23米。今日還好，勉強可以接受。」不過，未能在今季再打破由自己寫下的6.31米港績，她略感失望，「覺得有能力做到但把握不到機會。」她在將亮相全運會，屆時希望達到今季原定目標6.50米，「反而獎牌不會想太多，因為還要看對手表現，不是自己可控制。」

香港紀錄保持者俞雅欣坦言希望能在全運會上再達到今季目標。（梁鵬威攝）

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