【F1摩納哥站】陸克萊主場自炒照頭位出賽　憶起經典暗黑兵法

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-05-22 23:56

相隔19個月，「紅色跑車」再度排F1頭位出戰！ 因疫情暫停一年的經典摩納哥站回歸，積弱已久的法拉利十分醒神，主場出戰的陸克萊力壓一眾好手，為法拉利相隔19個月再奪頭位。 不過，陸克萊卻在最後一節排位末段炒車收場，令人憶起米高舒密加及羅斯保當年的「暗黑兵法」。

因疫情暫別一年，摩納哥站今年回歸F1賽程，更有車迷入場觀戰。法拉利在周四練習賽表現突出，更在第二節練習包辦頭兩位，「躍馬」在今日（22日）的排位賽延續強勢，陸克萊及辛斯一直在前列，其中「陸仔」更在第二節造出最快時間。

這名摩納哥車手最後一節再接再厲，造出1分10.346秒的圈速踞首。排位賽戰至末段出現戲劇性一幕，當韋斯達賓及保達斯等車手在場上奔馳時，陸克萊卻在15及16號相連彎時出意外，因為車速太高撞向防撞欄，賽會立即出示紅旗暫停賽事，「陸仔」立即鎖定頭位起步。

陸克萊戰至排位賽末段，卻因車速太高而意外炒車收場。（Getty Images）

陸克萊在主場頭位起步別具意義，亦是他職業生涯第8次勇奪桿位。法拉利經歷極為失望的2020年後，如今終於吐氣揚眉，2019年墨西哥站後﹑相隔19個月再度取得頭位。

摩納哥街道賽以難爬頭見稱，算得上是「排頭位，得天下」，過去10年的分站中，7次由頭位起步的車手贏得冠軍。對陸克萊及「躍馬」衝擊佳績十分有利。

陸克萊相隔19個月再度勇奪頭位。（路透社）

摩納哥一向難超車，為了頭位，有車手不擇手段，說起經典，必定要數到「車神」米高舒密加。2006年，舒密加為了鎖定頭位，最後一節排位末段不惜使出「非法泊車」，在第19號彎緩緩地在防撞欄前停車，賽會立即出示黃旗，確保後方的艾朗素未能造出更快時間。

不過，「車神」的如意算盤打不響，賽會經過調查後，決定取消舒密加的時間，並在正賽時在尾位起步。

2014年摩納哥站排位賽，同樣出現爭議一幕，當年鬥得難分難解的「平治雙雄」，羅斯保末段疑似特意衝出賽道，逼使賽會出示黃旗，直接阻止勁敵咸美頓造快圈，賽會並未有判罰羅斯保，結果該名德國車手亦排頭位得冠軍。

即使陸克萊炒車令人憶起前輩的「暗黑兵法」，但分別是「陸仔」並非有意，事關他的車速過高失控撞牆，隨時令戰車的波箱損毀，一旦需要更換，有機會雙手奉送頭位，難怪「陸仔」賽後直言以炒車收場實在是美中不足。

陸克萊戰車最終被吊走，相信不是使出前輩的「暗黑兵法」。（Getty Images）

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