【足球轉會】巴塞重組鋒線一石二鳥　美斯阿古路球會生涯首度聯手

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-05-23 14:48

巴塞隆拿經歷近乎災難的一季後，砍掉重練無可避免，朗奴高文烏紗難保，大換血萬變之中不離主旋律：留住美斯。 阿根廷球王年紀漸大，總有一天要退下來，不過在那天到臨之前，巴塞不斷想辦法拖延。為了令他開心，今次找來他的老友——阿古路。

美斯去年9月主動要求離隊，巴塞和西甲賽會全面封殺，阻止這隻會生金蛋的母雞離開西班牙。鬧劇以美斯留隊，會長巴圖美奧下台告終，拿樸達再次當選巴塞會長，首要任務便是留住美斯。

美斯跟巴塞合約今年6月屆滿，續約事宜一直未有定案，跟他關係友好的拿樸達上場，令一切變得有彎轉，惟巴塞近年財政混亂，疫情殺到立即陷入財困，負債近12億歐元，要留住全球人工最高的球星，便要想想辦法——出動人情牌。

巴塞隆拿經歷災難級賽季後，首要任務是留住陣中王牌美斯。（Getty Images）

巴塞無情放棄蘇亞雷斯，結果他帶領馬體會奪走西甲冠軍，個人第五度捧盃。（Getty Images）

美斯、阿古路球會生涯首度聯手

朗奴高文上年無情請走美斯老友蘇亞雷斯，結果烏拉圭射手轟入21球帶領馬體會西甲封王，巴塞不止爭冠失敗，更是自2007/08球季以來，首度跌出聯賽頭兩名。一隻西班牙盃冠軍，無法阻止巴塞高層對高文發炮，被撤換相信只是時間問題。高文是否被炒事小，留住美斯事大，球會沒有顏面請回蘇亞雷斯歸隊，巴塞高層來個腦筋急轉彎，轉向美斯另一人生老友記阿古路埋手。

阿古路跟美斯由細玩到大，由阿根廷國家少年隊至今一直是室友，阿古路曾笑言，跟美斯的關係猶如老夫老妻。即使如此，二人球員生涯從未試過效力同一間球會，美斯從小已在巴塞，阿古路離開獨立隊到歐洲發展，先是馬體會，然後便是效力10年的曼城。快將33歲，用入球為曼城贏得首個英超冠軍的阿古路早前宣布季尾完約後離隊，最新消息廣泛流傳，他已跟巴塞簽約兩年。一切尚待官方落實，西班牙《阿斯報》穩陣地報稱，「阿古路據報已同意巴塞開出的兩年合約。」

如此一來，二人終可在掛靴前，實現在球會並肩作戰的心願，巴塞亦可趁機跟美斯談續約，要求阿根廷球王在老友來投下人工「收順啲」。留得住美斯，免費收獲阿古路重組鋒線，簡直是一石二鳥……等一等先，話明換血，一對加起來67歲的箭頭組合，是否有點問題？唔怕，一於找多個後生點的過來。

美斯與阿古路在國家隊同房多年，去年曾上載對方「床照」。（Instagram@leomessi）

【「老夫老妻」美斯與阿古路】（按圖放大）

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迪比傳即將落實加盟巴塞

27歲的荷蘭前鋒迪比，去年在朗奴高文離開荷蘭國家隊接掌巴塞帥印時，已盛傳會隨恩師過檔。高文沒想到巴塞財政狀況如此壞，連2000萬歐元轉會費也付不起。一個球季過去，迪比跟里昂的合約快將完結，近日迪比在社交媒體表明：「現在是時候由我掌管自己的前途……我會決定自己的下一站。」

離開效力4年半的里昂在即，迪比似乎對這個幫助他走出曼聯失敗陰霾的地方有任何留戀，他為球隊帶來75個入球，沒留下半隻獎盃。2019/20球季歐聯八強他領軍擊敗曼城，算是代表作，可惜四強遭最後封王的拜仁淘汰。巴塞高層擺明不滿朗奴高文表現，他能否保住帥位目前仍是未知數，綜合多間西班牙傳媒消息，均指無論高文是否留任，迪比都會在日內轉投巴塞。反而另一荷蘭球員韋拿杜姆影響較大，如高文被辭退，巴塞或不會引入他。

尼馬2013年加盟巴塞，2014年再加入蘇亞雷斯，二人加上美斯組成人見人怕的MSN前鋒組合，橫掃球壇各大獎盃。2017年尼馬率先離隊，MSN組合解散，若巴塞今夏同時引入阿古路和迪比，將會組成一條「MAD」鋒線，令人好奇效果將會如何。

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迪比在Instragram上載簡短聲明，表達自己決定生涯下一站的決心。（Instagram＠memphisdepay）

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美斯、阿古路即將分別踏入34和33歲，就算未到尾聲，也已進入球員生涯後段，這個時間才能在同一球會合作，看來有點太遲，更似乎帶點一圓心願的意思。上季美斯鬧離隊時，一度盛傳加盟曼城跟阿古路做隊友，誰不知一季之後，反過來換成阿古路將加盟巴塞隆拿，跟美斯同隊，足球世界千變萬化，果然一天也嫌長。

當然也不能排除他們仍有心有力一起追逐錦標，看看34歲的蘇亞雷斯今季完美示範什麼叫做老馬有火，但為免希望愈大，失望愈大，大家還是以平常心看待今次轉會好了，畢竟阿根廷國家隊在二人合作之下的成績，多年以來早已有目共睹。

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