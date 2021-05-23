港超終極戰｜丹恩奴域梅開二度　入場人數破紀錄　傑志挫東方衛冕

撰文： 高詩琦 袁志浩 最後更新日期： 2021-05-23 18:42

2020/21球季港超聯終極爭標戰，周日（23日）下午由傑志與東方龍獅於香港大球場中立場合演。 雖然天氣炎熱，賽事仍錄得7802人入場，成為今季、也是港超自2014年成立以來最高紀錄；最終傑志憑丹恩奴域個人梅開二度，以2：0擊敗東方，成為今季港超盟主。 攝影：李澤彤、袁志浩

既是全季最關鍵一戰，即使安排於香港大球場上演，亦吸引大批球迷入場，開賽前半小時，排隊輪候入場的人龍已有逾百，一度排到孔聖堂；賽前兩軍球迷亦各自高呼打氣口號，炒熱場內氣氛。

今仗爭標形勢一言蔽之：傑志保不敗即奪冠、東方龍獅則必需求勝。來到全季最後一戰、亦是最重要一戰，東方和傑志在排陣上都毫無保留，東方有辛祖、費蘭度和盧卡斯三箭齊發，中場迪高復任正選；「藍鳥」有賽前暫列聯賽神射手的丹恩奴域、安永佳與賓紀文組成前線，中場由巴爾拿和何振廷正選，羅拔圖任右閘。

今季港超首設三循環賽事，爭標組最後一輪有傑志和東方龍獅直接爭冠，吸引大批球迷入場。（袁志浩攝）

傑志早段甩漏 東方失黃金機會

甫開賽兩軍即踢得非常主動，早段兩軍已各有埋門機會，早段最精彩鏡頭出現在8分鐘，傑志中堅艾里奧回傳予巴爾拿時後者甩腳，皮球漏到盧卡斯腳下，他一推再勁射卻被門將保羅救到；緊接的角球，林恩許亦未能把握機會，射門直出底線。12分鐘又一次東方攻勢，費蘭度左路快放入禁區射遠柱，又遭救到。

傑志首個較似樣的射門出現在21分鐘，何振廷左路犄角位起腳遠射，但角度太正未能考起葉鴻輝，及後傑志搶回較多控球權，但攻勢主要來自角球及罰球，對東方未有太大威脅。

+ 6 + 6 + 6

丹恩奴域再顯功架 完半場前演單刀

上半場補時2分鐘，東方龍獅本來為罰球攻勢壓前，但未能轉化成入球之餘，形勢更急轉直下，傑志中場巴爾拿一記大腳解圍，變成吊傳予丹恩奴域，「黑山伊巴」突破越位更形成單刀，推入禁區後擺過一直緊追的梁振邦、再扣回左腳一射入網，為傑志打開紀錄，半場一完，他隨即脫下球衣、掟上看台送予球迷，惹來一陣歡呼。

換邊後東方即壓前狂攻，61分鐘丹恩奴域再於禁區內扣過兩名東方守將起腳但高出。兩軍踏入62分鐘一同「撳掣」，傑志以陳晉一和加維蘭，入替安永佳和賓紀文；急於進攻的東方則以艾華頓和鍾偉強，入替黃梓浩及梁振邦，實行盡地一煲。

「黑山伊巴」轟季內第17球 傑志第11度聯賽封王

惟東方爭取入球不成，更於71分鐘再遭丹恩奴域一記挑射破門，攻入個人第17個聯賽入球。傑志領先至2：0之下，東方陷入更大困境，艾華頓在77分鐘拉遠柱惟被保羅接實，84分鐘東方再幾乎憑角球攻勢破蛋，但之後一直無法破門，最終傑志鎖定2：0勝局，衛冕港超聯冠軍並再奪來季亞冠盃資格，這亦是傑志第5度贏得港超聯冠軍、及創會以來第11次奪得香港頂級足球聯賽冠軍。

YouTube頻道「試當真」成員許賢亦有入場，惟他完半場前提早離座去洗手間，卻意外錯過入波。

許賢與阿Gi（左一及左二）一同觀賞賽事。

足總今日亦邀來近日大受歡迎的Youtuber許賢及阿Gi入場，兩人均獲贈港隊球衣，惟許賢半場前因提早離座上洗手間，錯過丹恩奴域的單刀入球，當時他坦言「唔開心」：「吹漲，依家都有啲唔開心，仲未回復到心情。」

賽事最終級引7802人入場，刷新港超聯自2014年成立以來的單場入場人數紀錄，即2017/18賽季東方龍獅對傑志一戰的6413人，當時「東傑」兩軍亦是在煞科日交手，直接爭標。不過港甲年代的本地聯賽入場紀錄，即1996年港甲總決賽，快譯通對南華創下的31088人紀錄，短期內勢難被破。