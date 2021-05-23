港超聯｜黑山伊巴實力打破年齡界限　質問足總：何不多踢大球場？

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-05-23 20:16

應屆港超聯冠軍今日（23日）終於誕生，傑志憑主力射手丹恩奴域連入兩球輕取東方龍獅。這位黑山前鋒雖已年屆39歲，表現卻比絕大部份年青球員出色，賽後更揚言年齡不是問題。

丹恩奴域在聯賽終極一戰個人梅開二度，帶領傑志擊敗東方衛冕。這位黑山射手兩個入球皆盡顯功架，首球力抗回防的梁振邦，於壓力下射破門神葉鴻輝十指關；錦上添花一球則以挑射智破出迎的守門員，無疑是「藍鳥」今屆最佳收購，亦是球隊奪冠最大功臣。

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黑山伊巴今場梅開二度，助傑志封王。（李澤彤攝）

39歲丹恩奴域丹尼「抗議」：年齡不是問題

「黑山伊巴」賽後一度走向觀眾席欲抱愛兒到場內慶祝，卻被保安阻止，但仍無損他興奮心情，披上家鄉國旗歡呼。

他認為傑志用成績證明球隊是今季「香港最強」，並對全隊表現感到滿意，「我的確入很多球，可能我是其中一位『關鍵先生』吧，但沒有隊友的話，我沒可能做到這些成就，希望不會是最後一座在香港的獎盃吧。」他又指接下來會專注於亞冠盃分組賽，代表香港在亞洲舞台搏殺。

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丹恩奴域披上黑山國旗慶祝。（袁志浩攝）

這位39歲的前韓職最佳外援，慶祝時特意跟同是39歲的「藍鳥」左閘丹尼走到記者鏡頭前，分別指向波褲上印有兩人「3」及「9」的號碼，並張開雙臂「扮大隻」。

他透露兩人賽前已有此想法，「很『高興』人們還在討論我們的年齡，我倆就讓他們變傻仔吧！看看我們在場上的數據，仍然可以改變戰局；今天我們比許多年青球員表現得好，誰還會在意年齡？」

兩名同是39歲的「不老神丹」——丹恩奴域跟丹尼，賽後分別指向波褲上印有兩人「3」及「9」的號碼，證明年齡不是問題。（袁志浩攝）

黑山伊巴讚球迷如英雄 「冠軍是為他們而拿」

傑志球迷在球隊奪冠後紛紛高呼丹恩奴域的名字，這名球星也十分識做，獨自拿起冠軍獎盃走入到擁躉面前，着記者幫他合照。丹恩奴域形容球迷就像「英雄」一樣，在疫情下依舊無間斷送上支持，「這個冠軍是為他們而拿的，希望下季他們可以享受更多，正常地踏足球場。」

不過，「黑山伊巴」卻似乎未太了解香港足球「主客制」等球場安排的「特色」，他形容大球場能令球員跟球迷聯繫，投訴為何足總過去甚少安排賽事於這場地上演，「今日氣氛很棒，在這裏比賽較其他球場好。我不是來香港給予足球發展的意見，但希望下季可在這裏踢更多比賽吧。」

黑山伊巴跟球迷合照，甚有君臨天下的感覺。（李澤彤攝）

傑志2：0東方龍獅，衛冕港超（按圖放大）