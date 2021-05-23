【港超聯】理文炒飛馬創隊史最高排名　李文恩揚言下季帶來新衝擊

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-05-23 23:32

兩周前理文仍落後天水圍飛馬4分，但有誰又能想到他們能在短短數日內接連擊敗3支爭標組勁敵，於最後一輪反壓飛馬贏得聯賽季席？ 這支創會僅4年的黑馬，創下隊史聯賽最高排名，更重要是大有機會下季再戰亞洲賽。主帥陳曉明指球隊雖無緣爭冠，但今季能有如此結局經已無憾。

今日（23日）對決關乎港超季軍，該隊將有機會獲得下季亞協盃資格。賽前排第三位的飛馬只需保持不敗，相反理文非勝不可。理文早段先開紀錄，基華尼頓左路突破後傳至金承龍腳下，這位韓援護住來球再回後，造就倒戈的黃俊皓17分鐘撞射破網成1：0。

理文與天水圍飛馬為聯賽第三名、及潛在的亞洲賽席位而戰。（袁志浩攝）

基華尼頓戴帽 理文輕取飛馬

上半場尾段飛馬一度有法比奧接應山度士妙傳殺入禁區，但他窄角度埋門僅射中網側；一分鐘後輪到理文還擊，亞哥斯達連過三關後橫傳基華尼頓，惟此子轉身施射欠缺角度，被梁興傑一抱入懷。完半場前飛馬原欲打反擊，球證卻在此時鳴笛，激得法比奧「紮紮跳」，要由主教練郭嘉諾到場中間調停。

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換邊後基華尼頓跟李康廉分別於48及65分鐘建功，為「黃黑軍團」拉開比分至3：0，飛馬雖有孫銘謙66分鐘追成較接近紀錄，但理文及後兩度搏得12碼，均由基華尼頓操刀射入，亦是這位巴西翼鋒今季再度上演帽子戲法。結果理文以5：1大勝飛馬，壓過對手以第三名衝線。

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理文創隊史最佳排名 會長揚言「帶來新衝擊」

理文會長李文恩賽後透露，對今季結果感滿意，並指來屆教練團會維持現狀，組軍方向也不變——除具質素外援，華人亦會佔重要位置。他稱：「基本班底沒改動，會跟教練團商討加強個別位置。球圈氣氛不會影響投資，理文會平衡青訓及成績。」理文正式組軍至今只有4年，港超季軍已屬球會史上最佳成績，李文恩指希望下季「更上一層樓」，又表示不排除招攬新外援，為球迷「帶來新衝擊」。

理文會長李文恩強調教練團下季不變。（袁志浩攝）

「黃黑軍團」上月曾陷入谷底，兩度被對手逆轉兼錄得三連敗，也曾不敵護級組的標準流浪。然而球隊踏入5月後連贏5場，包括爭標組3場大戰，主帥陳曉明坦言球隊跟班霸尚有差距，仍需時間收窄兩者距離，「我們還缺乏某些元素，但要抱着希望、維持信念去做。今季最感動是全隊在低潮時沒有彼此埋怨，一起『拗返上嚟』。行到這一步，雖有憾，但無悔。」

理文主帥陳曉明稱「有憾但無悔」。（袁志浩攝）

飛馬失落第三 郭嘉諾：明年誓取亞洲賽資格

另一邊廂，已坐佔季席多時的飛馬最終僅得第四，球員賽後難掩失落。主帥郭嘉諾大方恭喜理文，「他們在爭標組連勝三場，絕對值得更高位置。」

不過他強調飛馬今季錄得9場勝仗，僅比次席東方龍獅少1場，「我們只在面對下游球隊時獲勝，得第四名很『正路』。」這位少帥完場後圍圈鼓勵球員，希望彼此不要氣餒，「我們距離亞協（資格）很近，希望下年在同一地方、名正言順地取得資格。」郭嘉諾透露自己仍有一年合約，首要任務是留住現有人腳，惟所有球員至今尚未續約。