英超︱李斯特城末段自爆失前四　車路士戲劇性搶得歐聯最後一席

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-05-24 01:23

曼城早前已提早封王，富咸、西布朗和錫菲聯三支球隊降班亦已塵埃落定，英超煞科日唯一尚要爭奪的是最後兩個前四歐聯席位。 車路士、利物浦和李斯特城三隊之中，只有兩隊來季能取得歐聯入場券，意想不到的是，車路士在比賽過程中一度由第三跌落第五，直到李斯特城完場前15分鐘「自爆」，遭熱刺末段連入三球後勝，並拱手將歐聯入場券讓予車路士。相對之下，利物浦面對水晶宮有驚無險，贏波後上殺入第三位，終在一個災難球季中挽回一點尊嚴。

英超煞科日全部都於周日晚上11時開賽，賽前車路士以67分排第三，利物浦和李斯特城同得66分，紅軍憑得失球有4球優勢暫列第四。終極一戰三隊賽程「有辣有唔辣」，車路士作客實力不弱的阿士東維拉，利物浦主場出戰舊帥鶴臣帶領水晶宮的最後一戰，李斯特城同在主場出師，對手是必須搶分力爭歐洲賽資格的熱刺。利物浦賽程看似較易應付，熟悉紅軍的球迷也知道，球隊向來遇強愈強，遇弱愈弱，對下游球隊不一定有優勢。

開賽13分鐘，利物浦即刺激球迷心臟，水晶宮翼鋒唐辛半場快放，單刀面對紅軍門將艾利臣僅僅斜出。17分鐘，阿歷山大阿諾特主射罰球偏離目標不遠，當兩分鐘後，中堅小將里斯威廉斯上前場助攻，他在無人看管之下近門頭槌頂至「離行離列」浪費機會之際，李斯特城射手占美華迪已經在熱刺身上取得入球，為球隊射成1：0。

今仗晏菲路主場難得有球迷吶喊助威，利物浦球員亦特別落力，沙拿23分鐘也有一次單刀機會，他在窄位起腳被水晶宮門將擋出。

李斯特城面對熱刺，華迪為球隊先開紀錄。（Getty Images）

【利物浦球迷支持球隊力爭前四】（按圖放大）

+ 3 + 3 + 3

紅軍球迷不用等得太久，36分鐘今季狀態平平的沙迪奧文尼，門前把握機會卧射入網，領先水晶宮1：0。這一刻，利物浦和李斯特城升上第三、四位，尚未開紀錄的車路士跌至第五。

形勢維持不到5分鐘又有所改變，在王權球場，熱刺射手哈利卡尼轉身抽入，李斯特城被追平1：1，又重回第五位。吊詭的是，車路士隨即落後，阿士東維拉前鋒貝特蘭查奧爾勁射破網，他曾效力這支倫敦球會，入球後舉手向隊友示意不會慶祝。

半場時間，利物浦領先水晶宮1：0，暫時升上第三；車路士0：1落後阿士東維拉，僅以兩個得球力壓與熱刺踢成1：1的李斯特城。

文尼的入球為利物浦先開紀錄，利物浦一眾球員終於鬆一口氣。（Getty Images）

【英超前四充滿戲劇性的煞科日】（按圖細看）

+ 7 + 7 + 7

車路士舊將噬主 李城末段自爆

下半場戰況繼續不斷變化，先是51分鐘車路士中場佐真奴禁區內踢跌貝特蘭查奧爾，被罰十二碼，艾加斯操刀為維拉射成2：0。在李斯特城，同一分鐘熱刺守將達雲臣山齊士亦因侵犯華迪被判極刑，華迪親自主射入網，帶領狐狸以2：1再次領前。

李斯特城幾乎手握歐聯入場券之際，還有好戲在後頭。芝維爾在70分鐘為車路士追至1：2，另一邊廂利物浦在74分鐘由文尼再入一球，拉開比數至2：0，戰勝水晶宮全取3分在望。比賽末段，王權球場情況突然急轉直下，李斯特城隊長卡斯柏舒米高的烏龍球，加上加里夫巴利梅開二度，熱刺一口氣連追三球，反勝李城4：2。

結果利物浦以2：0擊敗水晶宮，全取3分之下，以69分搶得第三位，車路士即使1：2負維拉，由於李斯特城最終2：4不敵熱刺，車路士仍以67分，一分之差力壓李斯特城，搶得歐聯最後一席。

英超聯賽榜前10位：

+ 4 + 4 + 4

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+ 15 + 15 + 15

英超射手榜：

+ 3 + 3 + 3

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+ 7 + 7 + 7

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+ 7 + 7 + 7

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