英超｜李斯特城盡力了？屹立半季終失前4名　兩因素拖累季尾成績

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-05-24 09:00

輸陣容深度？李斯特城屹立前4名半個球季，但季尾雙線作戰下，雖然歷史性贏得足總盃，但聯賽前4名危危乎，最終他們在煞科戰尾段防線崩潰，連失3球，由贏變輸，跌落第5位，錯失歐聯資格，來屆只能出戰歐霸盃。

領隊羅渣士在不敵熱刺2：4後表示，對於失去歐聯資格感到失望，但滿意球員整季的發揮，為球員感到自豪。他講到球隊兵源有限，今季又受傷兵問題影響，包括今場有中堅韋斯利科芬拿在上半場中段受傷退下火線，加上莊尼伊雲斯本身今場都缺陣，在一對主力守將受傷下，失了4球，包括兩個來自死球的失球。

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羅渣士說：「今場比賽前，我已經跟球員說，我們這兩年不停地比賽，當中只休息了21日。當我來到這裏開始與大家合作時，我們還在聯賽榜中游，但在兩年後，我們已經有力挑戰錦標，還史上首次贏得足總盃。我們在沒有資源下，已經走在正確的道路上。」

今季由第18周起，李城已經穩定地躋入前4位，並且在下半季一直維持到排名，但踢到季尾，他們要分心足總盃，聯賽成績大受影響，在最後5輪聯賽中，他們只得1勝1和3負，當中贏曼聯的那場，曼聯還是為了留力對利物浦而盡出副選。

李城的陣容深度確實難與曼城、車路士及曼聯比較，他們今季多名主力都試過長時間受傷，例如蘇恩古、伊雲斯、占士麥迪臣及哈維班尼斯，有時甚至要防中尼迪迪客串中堅。當中，伊雲斯的受傷直接導致李城季尾防線崩潰，第34輪，伊雲斯以一記頭槌入波，幫李城在修咸頓身上取得1分，但之後他足踝受傷，在最後4輪聯賽缺陣，最終李城該4仗只得1勝3負。

羅渣士在賽後訪問中答謝班主艾也屈，他說：「我沒有其他感受，只有自豪。球主給予我極大的支持，球員每日為我付出了心血及靈魂，但最後未能以前4名完成，我都很失望。是球迷的支持，帶我們入到足總盃決賽，很高興今場可以再見到他們在球場打氣，但很抱歉，我們未能達成目標。我們會更加努力去準備下季。」

2021/21英超聯賽榜前10位：

+ 4 + 4 + 4

2020/21英超射手榜：

+ 3 + 3 + 3

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