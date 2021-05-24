【意甲】昔日中場最佳拍檔命途各異　派路反壓加度素保歐聯席位

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-05-24 11:56

派路與加度素，AC米蘭昔日經典的中場組合，如今在意甲賽場成為敵人，更在煞科戰直接爭逐歐聯席位，可惜二人的命途各異。 由加度素領軍的拿玻里，只要今仗贏波便可確保前四位置，可惜主場賽和維羅納失分；另一邊廂的祖雲達斯，作客4：1大破博洛尼亞，最終反壓拿玻里取得來季歐聯資格。 拿玻里歐聯席位得而復失，球隊主席賽後確認加度素已離開球隊。

國際米蘭打破祖雲達斯的壟斷，提早稱霸意甲，隨後第2至第5位的爭逐非常激烈，4隊只相距3分，需要戰至煞科戰分出高下。拿玻里主場迎戰維羅納；祖雲達斯作客鬥博洛尼亞；力爭前四的阿特蘭大與AC米蘭則互碰。

由名宿派路領軍的祖雲達斯失落冠軍外，更有可能連歐聯席位亦不保，最後一輪前以1分落後，形勢更為被動。拿玻里主帥﹑派路昔日的好拍檔加度素，只要獲勝便可穩奪歐聯資格。

加度素與派路當年是中場最佳拍檔，如今掛靴後已各為其主。（資料圖片／Getty Images）

非勝不可的祖雲達斯，C朗拿度今仗先列後備，由莫拉達及戴巴拿合作攻堅。開賽僅6分鐘，由費達歷高基艾沙先開紀錄，加上莫拉達及拉比奧特各建一功，「祖記」半場已遙遙領先3球。另一邊廂的拿玻里，半場則仍未開紀錄；AC米蘭則一球領先阿特蘭大。若保持半場比數的話，祖雲達斯將升上前四，而拿玻里則跌落第5位。

祖雲達斯以4：1擊敗博洛尼亞，最後一輪升上前四。（路透社）

拿玻里戰至61分鐘，由守將拉亞馬尼混戰中打破悶局，惟拿玻里的歐聯資格僅維持8分鐘，維羅納的法拉奧尼攻門建功扳平。拿玻里餘下時間狂攻對手，末段梅頓斯禁區內倒地，球證未有任何表示，比達拿補時階段頭槌攻門柱邊出界，最終只能與維羅納打成1：1平手。

祖雲達斯換邊初段由莫拉達再建一功，即使博洛尼亞完場前「破蛋」，「祖記」仍然以4：1擊敗對手，全取3分，並反超前拿玻里，驚險取得來季歐聯資格。

拿玻里最終與維羅納打和，錯失歐聯席位。（路透社）

意甲前5位最終排名：

派路力保前四，增添留隊的籌碼，賽後重申希望來季繼續執教，「球隊今季贏得兩個盃賽，如今也打入歐聯，季初的目標大致達成。我與球隊依然有合約在身，我當然希望留下來繼續率領球隊。」

派路力保來季歐聯席位，並再度重申希望繼續領軍。（路透社）

有人歡喜有人愁，派路昔日拍檔的命運卻大不同，拿玻里跌出前四後，球隊主席勞倫迪爾斯透過社交網站宣布，加度素已即時離開球隊，感激對方過去兩年為球隊的貢獻，並祝願加度素未來也取得成功。

另外，國際米蘭主場大破烏甸尼斯5：1，以一場大勝完成球季，慶祝再度稱霸意甲。

國際米蘭主場大勝5：1謝幕。（路透社）

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