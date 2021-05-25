【歐國盃】傷患纏身拉莫斯落選西班牙大軍　安歷基：為了最強陣容

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-05-25 10:48

皇家馬德里鐵衛沙治奧拉莫斯無緣亮相歐洲國家盃！ 西班牙國家隊早前公布今夏歐國盃的大軍名單，主帥安歷基未有徵召26人，餘下兩個名額，而皇馬更加是零球員入選。

歐洲國家盃下月開鑼，歐洲足協因疫情關係，決定各國大軍名單可以增加3個名額至26人。各支參賽隊伍紛紛公布出戰名單，通常用盡所有名額，西班牙國家隊卻成為異數。

西班牙早前公布的大軍名單中，主帥安歷基（Luis Enrique）僅揀選24人，而名單中竟然完全不見皇馬球員的身影，連沙場老將沙治奧拉莫斯亦落選。

拉莫斯今季受傷患困擾，安歷基忍痛放棄這名沙場老將。（資料圖片／Getty Images）

入選西班牙24人名單的門將（按圖放大）：

入選西班牙24人名單的後衛（按圖放大）：

現年35歲的沙治奧拉莫斯，今季飽受傷患困擾，全季西甲只為皇馬上陣15場，今年僅兩次在西甲亮相。安歷基直言放棄拉莫斯是個困難的決定，「我在周日致電他（拉莫斯），通知他這個消息，這個決定並不容易，他過往為國家隊的貢獻不在話下，但他在今季不斷受傷，為了揀選最強陣容，只好忍痛放棄他。」

沙治奧拉莫斯代表西班牙上陣多達180次，2006年首度為「狂牛兵團」出戰世界盃決賽周，從未缺陣大賽，15年來至今首度斷纜。

入選西班牙24人名單的中場（按圖放大）：

入選西班牙24人名單的前鋒（按圖放大）：

安歷基即使剩下兩個名額，亦不願揀選皇馬兵，除了拉莫斯外，艾斯高﹑阿辛斯奧及華斯基斯等皇馬球員悉數落選，亦是史上首次西班牙大軍不見皇馬球員的身影。

喼帽多達180頂的拉莫斯，如今緣盡今年歐國盃。（資料圖片／Getty Images）

皇馬6將齊齊落選：

縱觀西班牙的大軍名單，英超兵成為大戶，更是防線的骨幹，包括迪基亞﹑艾斯派古達及剛由法國轉籍的拿樸迪等6將入選，而白禮頓門將山齊士亦有望首度在大賽舞台亮相。

剛由法國轉籍的拿樸迪，隨即入選西班牙大軍名單。（Getty Images）

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入選葡萄牙26人名單的門將（按圖放大）：

入選葡萄牙26人名單的後衛（按圖放大）：

入選葡萄牙26人名單的中場（按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

入選葡萄牙26人名單的前鋒（按圖放大）：

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入選法國26人名單的門將（按圖放大）：

入選法國26人名單的後衛（按圖放大）：

+ 3 + 3 + 3

入選法國26人名單的中場（按圖放大）：

入選法國26人名單的前鋒（按圖放大）：

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入選比利時26人名單的中場（按圖放大）：

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入選比利時26人名單的前鋒（按圖放大）：