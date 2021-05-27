大上托行山徑變石屎樓梯　工程開出超闊路面　鏟泥機都上到山頂

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-05-27 11:29

大上托行山徑變水泥路，一條新的石屎「天梯」即將出現！ 土木工程拓展署正在興建大上托的行山徑，記者現場所見，部分路段已被鋪設為水泥路或樓級，近頂位置停泊了一部挖泥機。為了工程，承建商沿行山徑在山坡上鏟出一條闊2米至5米的斜路。 越野跑手曾小強不滿行山徑的興建方法，認為政府應該盡量採用天然物料，而非全條用上水泥；另外，他發現水泥山徑兩旁有大量樹木被移除，地盤的闊度相當於水泥徑的3倍。「郊遊徑石屎化關注小組」昨日發起聯署，反對這項工程。

這條新行山徑屬於《安達臣道石礦場發展計劃》，始於衛奕信徑第3段近大牛湖的一個涼亭旁，先向西南方向上升至約220米之處，之後山徑轉為向偏西方向繼續上，直至約400米高的大上托山頂，之後行山徑會向北下降，接駁到未來發展區的休憩用地。據發展計劃，當局會在大上托山頂興建觀景台。

【土木工程拓展署在地盤張貼的告示及地圖】

記者5月中到現場視察，發現由衛徑路口至大上托山頂，承建商沿擬建行山徑開拓出一條闊2至3米的斜路，約為水泥徑闊度的3倍，個別位置更闊至5米。沿路上，擺放着很多包括鋼筋的建築物料，還有一部挖泥機。越野跑手曾小強不滿當局為工程移除大量樹木，在山坡上開出一條寬闊的斜路，他嘆：「咁粗暴，咁離譜，好誇張！鏟泥機都上到山頂，好離譜，開到咁闊！」

以這段上山路計，大約有一半路已經鋪了石屎，既有平坦位置的水泥路，也有陡峭位置的水泥樓級。有一大段非常陡峭的斜路暫時未建路，但相信都會興建一條長樓級。行至近頂位置，見到工人已經造好一段樓級的木模，砌好鋼筋，相信下一步就是灌注水泥。

【大上托行山徑工程進度】

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「郊遊徑石屎化關注小組」發起人曾小強表示，由這條上大上托的行山徑原本是天然泥路；記者視察當日，間中都見水泥徑旁的樹上綁了行山絲帶。曾小強不反對政府改善行山徑，讓更多市民欣賞山上的景色，但他不滿土木工程拓展署大規模使用水泥建路，因為大部分行山人士都不喜歡行水泥路。他形容這條大上托行山徑「唔理平路定斜路都落晒石屎」。

曾小強表示經過多年爭取，漁護署已經聽取山友意見，盡量採用木頭及石頭建路；至於主要負責興建非郊野公園範圍行山徑的各區民政處，亦開始在意山友的聲音，減少興建人工化的行山徑。曾小強說：「民政處會咨詢我哋，我哋就會去實地考察。」4月，民政事務處邀請郊遊徑石屎化關注小組到五桂山，與處方人員討論行山徑工程細節。

郊遊徑石屎化關注小組周三在網上呼籲，希望山友及附近居民簽署聯署信，反對大上托山徑石屎化工程。 他們反對破壞和過度擴闊原有的天然山徑，不滿意當局以石屎及鋼筋建造行山徑，認為這工程不必要地破壞林木及自然景觀，亦反對在山上建造過量的人工設施。

【大上托行山徑工程進度】

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環保團體「綠惜地球」亦在社交網站發文，不滿政府部門之間欠溝通，「今次呢項工程由土木工程拓展署負責。其實漁護署喺郊野公園多年來一直用手作步道方式建設山徑，務求與自然環境和諧融合，唔會本末倒置破壞咗郊野美景，點解同一個政府，好的做法不能在部門之間承傳？」

規劃署在2013年2月為「安達臣道石礦場未來土地用途規劃研究–可行性研究」發表的《第2階段社區參與報告》，當中有參與者認為在大上托的岩壁上，應避免過分使用混凝土、外來的石頭及人為構築物；而規劃署就在報告的回覆中指，會考慮施加限制以避免/減少在岩壁上使用混凝土、外來的石頭及人為構築物。

在近大上托山頂，工人已經建好樓級的木模。（顏銘輝）

大上托山頂上已經被開出一條很闊的泥路，可供小型工程器械上落。（顏銘輝）

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