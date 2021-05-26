【足球熱話】37歲大隻佬費托復出踢波　賣關子到周五才公布去向

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-05-26 10:58

37歲的西班牙傳奇前鋒費蘭度托利斯復出！ 費托在社交網站透露，將會回歸球場，並會在星期五宣布去向，未知這名前利物浦射手是復出踢慈善賽，抑或是真的再戰職業賽。

費托在Instagram上寫：「我理解的人生就只有一種方式：踢波。因此，我已經決定回歸。」他還附上一張9號球衣的黑白相。費托之後表示，會在本周五宣布去向。他在留言加上了「聖嬰回歸（vuelveelniño）」及「回來踢波（vuelvoajugar）」的標籤。

費托在社交網站宣布復出，究竟是商業活動的噱頭，還是參加慈善賽，抑或真的復出踢職業波？他賣關子，到周五才公布。（Instagram）

費托球員生涯為西班牙贏過歐國盃及世界盃，他出身自馬德里體育會青訓，成名後轉投利物浦，踢過車路士及AC米蘭，到職業生涯黃昏回到馬體會，最後一站去到日本效力鳥棲砂岩，至2019年夏天宣布結束18年球員生涯。

【足球熱話】費托拍騎呢廣告漲爆現身 El Niño驚變侯克

【費托在廣告驚變大隻佬，騎呢內容逐格睇】（按圖進入）

+ 3 + 3 + 3

【費托開健身室做老闆】（按圖進入）

費托37歲生日的男神心事 仍在等待利物浦一個回覆

重溫：【費托掛靴】開創西班牙盛世 球會生涯高峰時無冠 傷後捧歐聯

【J League】費托場外同樣精彩 扮日本武士拍廣告兼大騷日文

【重溫：托利斯的球員生涯】（按圖進入）

+ 25 + 25 + 25

【費托瘦小子變形記】（按圖進入）

+ 14 + 14 + 14

【那些年，費托紅變藍傷盡利迷心】（按圖進入）

+ 17 + 17 + 17

【掛靴前，費托日本之旅】（按圖進入）