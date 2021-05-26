【足球熱話】37歲大隻佬費托復出踢波　賣關子到周五才公布去向

撰文：顏銘輝
最後更新日期：
37歲的西班牙傳奇前鋒費蘭度托利斯復出！
費托在社交網站透露，將會回歸球場，並會在星期五宣布去向，未知這名前利物浦射手是復出踢慈善賽，抑或是真的再戰職業賽。
費托在Instagram上寫：「我理解的人生就只有一種方式：踢波。因此，我已經決定回歸。」他還附上一張9號球衣的黑白相。費托之後表示，會在本周五宣布去向。他在留言加上了「聖嬰回歸（vuelveelniño）」及「回來踢波（vuelvoajugar）」的標籤。
費托在社交網站宣布復出，究竟是商業活動的噱頭，還是參加慈善賽，抑或真的復出踢職業波？他賣關子，到周五才公布。（Instagram）
費托球員生涯為西班牙贏過歐國盃及世界盃，他出身自馬德里體育會青訓，成名後轉投利物浦，踢過車路士及AC米蘭，到職業生涯黃昏回到馬體會，最後一站去到日本效力鳥棲砂岩，至2019年夏天宣布結束18年球員生涯。
【費托在廣告驚變大隻佬，騎呢內容逐格睇】（按圖進入）
+3
+3
+3
【費托開健身室做老闆】（按圖進入）
重溫：【費托掛靴】開創西班牙盛世 球會生涯高峰時無冠 傷後捧歐聯
【J League】費托場外同樣精彩 扮日本武士拍廣告兼大騷日文
【重溫：托利斯的球員生涯】（按圖進入）
+25
+25
+25
【費托瘦小子變形記】（按圖進入）
+14
+14
+14
【那些年，費托紅變藍傷盡利迷心】（按圖進入）
+17
+17
+17