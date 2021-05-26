【桌球熱話】美式9號球大師賽怪異一幕　粉紅波彈入彈出點樣計？

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-05-26 14:00

桌球枱上匪夷所思的一幕！個波落袋後，竟然從袋中彈出來，回到桌上！ 這一幕發生在周日（23日）的美式9號球世界大師賽16強，阿爾巴尼亞球手卡斯（Eklent Kaci）在對日本球手大井直幸（Naoyuki Oi）的第4局，打出了這一球。

卡斯在這場16強開局順利，連勝3局，領先3：0，到第4局的時候，他準備打粉紅色的4號球。這球難度很低，卡斯打出白波，擊中4號球，將它打入袋中。然而，神奇的一幕出現，4號球入袋後，明明消失在鏡頭前，但瞬間從袋中彈出來，而且是彈回枱上！評述對這一幕都相當詫異，並笑言：「誰人躲在口袋裏？」

【4號球「彈入彈出」逐格睇】

+ 10 + 10 + 10

4號球餘勢未了，快速滾向紫色的5號球，撞到5號球後，就撞枱邊，才停下來。問題是4號球「彈入彈出」，究竟怎樣判決呢？根據賽事的精華片段顯示，裁判沒有當4號球入袋，之後改由大井直幸擊球。

【4號球「彈入彈出」片段】

Oh, my word. Have you ever seen anything quite like it?!



Eklent Kaçi cannot believe it! 🤯@Dafabet #WorldPoolMasters pic.twitter.com/F0UGOEleP5 — Matchroom Pool (@MatchroomPool) May 23, 2021

可能被這個詭異的4球號嚇一嚇，卡斯陣腳大亂，連失3局，被大井直幸追至3：3平手，但最後卡斯都能重新掌握局勢，終以7：5勝出，打入8強。卡斯之後在8強都勝出，但於4強止步。

這場16強由卡斯（右）對大井直幸。（Twitter）

卡斯一度連輸3局被追平，但最後都能勝出。（網上片段截圖）

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