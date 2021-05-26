美國「體操女王」歷史性完成高難度一跳　過去只有男運動員才做到

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-05-26 16:22

對於體操運動員，24歲已經是高齡，大多已經退役，但美國「體操女王」比拉絲（Simone Biles）依然維持高水準，在上周六（22日）更寫下女子體操歷史的新一頁，成為首位女運動員，在比賽中完成危險又高難度的跳馬動作「尤爾琴科屈體兩周」（Yurchenko double pike），以大勇狀態迎接東京奧運。

在里約奧運奪得4金的比拉絲沒有停步，近來苦練未有女運動員試過的跳馬動作「尤爾琴科屈體兩周」，到上周六的美國經典賽，她展示苦練的成果。

【比拉絲在美國經典賽的跳馬做出Yurchenko double pike】

+ 5 + 5 + 5

比拉絲高速奔起跳馬台，在助跳板前用手落地，一個筋斗後，雙腳踏在助跳板上，向後翻騰，雙手撐住跳馬台再騰空，一氣呵成接着完成「尤爾琴科屈體兩周」，成功落地，賽場傳出歡呼聲。因為比拉絲這一日創造歷史，成為首次在正式比賽完成這個高難度動作的女運動員。

【比拉絲歷史性的跳馬演出（按圖睇片）】

Simone Biles just became the first woman in history to land a Yurchenko double pike in competition 👸🏾 pic.twitter.com/bVoZrqgRBK — Coach Christi, DNP, ENP, CCRN. 👩🏾‍⚕️🥎 (@SnapMyAd) May 23, 2021

這個動作被視為女運動員的不可能任務，因為去到跳馬台後，要有足夠的臂力推高自己，確保有足夠高度可以折疊身體，伸直雙腿，完成翻騰兩周，因此比拉絲要有非常強的速度及爆發力，才做到這個動作。

比拉絲贏得個人全能冠軍。（Getty Images）

賽後有記者問她為何做得到，比拉絲簡單地回應：「因為我能夠。」她在跳馬獲得16.1分，但裁判將她這套動作的難度分定為6.6，引起她的不滿，她覺得這套動作的難度值6.8分。她說：「我不想引起紛爭，因為他們沒有打算以正確的分數肯定這套動作，但我沒有問題的。兩個（分）都太低了，他們甚至都是明知道的，但他們不想這個項目的差距太大。」

這是比拉絲近年半以來的首個比賽，但她的表現仍然超班，經過跳馬、平衡木、高低槓及自由體操4個項目後，以總分58.4分贏得冠軍。

【比拉絲在美國經典賽4個體操項目的片段】

【比拉絲熱身片段】