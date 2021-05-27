【歐霸】曼聯冠軍夢碎　拉舒福特錯失良機　維拉利爾創歷史封王

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-05-27 08:21

接掌曼聯以來，蘇斯克查首度領軍殺入盃賽決賽，力爭擊敗維拉利爾高舉錦標，可惜美夢被「歐霸專家」艾馬利一手毀滅。 兩軍全場120分鐘打成1：1平手，需要以最殘酷的12碼分勝負，雙方爭持激烈，連兩軍門將亦要出動操刀，結果迪基亞宴客結束12碼馬拉松，艾馬利帶領的「黃色潛艇」首度贏得歐洲賽錦標，亦是第4度高舉歐霸獎盃。

曼聯與維拉利爾在波蘭格但斯克碰頭，蘇斯克查大戰「歐霸專家」艾馬利，衝擊上任以來的首項主要錦標。蘇帥派出最有信心的11人，般奴費南迪斯﹑普巴及卡雲尼等主力悉數披甲。

戰至上半場中段，「黃色潛艇」憑一次死球攻勢開紀錄，謝拉特摩蘭奴門前鏟射破網，29分鐘打開缺口。曼聯及後積極反撲，拉舒福特禁區外勁射引發門前混戰，卡雲尼及時補中建功，下半場10分鐘扳成平手。紅魔鬼隨後更有反勝機會，拉舒福特接應般奴傳中，無人看管下竟然射斜。

曼聯錯失良機後，兩軍需要進入加時再分高下，蘇斯克查踏入加時才動用首個換人名額，雙方依然未能改寫紀錄，以最殘酷的方式分出冠軍誰屬。兩軍爭持激烈，10輪全數中鵠，維拉利爾門將魯利同樣射入，壓力全數落在迪基亞身上，可惜一射被魯利捉到路，結束長達22球的12碼大戰。

與錦標這麼近那麼遠，紅魔鬼眾將難掩失望，其中入球功臣卡雲尼鬱鬱不歡，般奴更不禁流下男兒淚。

蘇斯克查與冠軍擦身而過，曼聯以兩個亞軍結束今個球季，同時未能打破4年的錦標荒，對上一個冠軍正是由摩連奴領軍奪得的歐霸盃。戰至決賽功虧一簣，蘇斯克查直言今季算不上是成功，「沒有錦標的話，絕對稱不上是成功的球季，即使我們由季初逐步改善，但當你未能贏得冠軍，證明仍然有問題存在。」

錯失致勝機會的拉舒福特，坦言亞軍是沒有意義，「曼城聯賽奪冠，我們奪得亞軍，沒有意義；維拉利爾如今贏得歐霸，球隊再度屈居亞軍，同樣是沒有意義。成王敗寇，我們來季捲土重來。」

維拉利爾以不敗之身奪冠，亦是球會史上首度稱霸歐洲賽，締造歷史。艾馬利當年領阿仙奴殺入決賽，可惜不敵車路士屈居亞軍，如今再度證明自己在歐霸賽場的威力，第4次領軍捧走歐霸錦標。