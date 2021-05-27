歐霸盃｜曼聯按兵不動致加時失勢　蘇斯克查為何100分鐘才換人？

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-05-27 10:51

曼聯在歐霸盃決賽與維拉利爾加時後踢成1：1，最後互射12碼落敗。曼聯主帥蘇斯克查的臨場指揮能力遭受質疑，儘管曼聯在下半場體力下降，到加時更被對方壓制，但蘇帥到100分鐘先作出首個調動，到臨完加時前才接連4次換人。究竟蘇斯克查是欠缺決斷，還是不信任後備席的球員？

當曼聯在55分鐘靠卡雲尼追平1：1時，形勢稍為好轉，亦製造到一些具威脅的埋門，包括拉舒福特接應般奴費南迪斯傳中浪費機會射斜。到下半場中後段，曼聯球員的體能狀態亦明顯下滑，給予維拉利爾的壓力愈來愈弱。

當曼聯仍以正選11人搏殺上陣時，對方教練艾馬利已經接連換入新力軍，例如高基連及柏高艾卡沙，保持活力。踏入加時前，艾馬利已經換了5個人入場。

【曼聯今場作出5個換人調動，全部在100分鐘後出現】

不過，蘇斯克查遲遲未有「撳掣」，儘管拉舒福特明顯疲倦兼狀態差，頻頻成為「進攻終結者」，但蘇帥仍無動於衷。在法定時間完結前，蘇斯克查沒有任何換人計劃刺激球隊，好像不想趕在90分鐘內求勝。

進入加時，體能上的分野愈來愈明顯，維拉利爾有近半隊在下半場入替，而曼聯全隊就踢了超過90分鐘。在加時，維拉利爾佔主動，控球較多，亦有心做組織打入曼聯禁區，但曼聯組織不出像樣的攻勢，在後場截到皮球後，大多一腳斬上前，看看卡雲尼及拉舒福特追不追到。

蘇斯克查今場踢到100分鐘才作出首個換人，當時曼聯已經失勢，球員體能跟不上對方。（路透社）

蘇斯克查到100分鐘才換第一個人，由費特洛迪古斯入替格連活特，一來加強中場活力，二來希望給予普巴更大進攻自由度。然而，這個變動的效果甚微，費特在114分鐘更在禁區內疑似犯手球，但VAR審視後認為沒有12碼。在加時下半場，曼聯彷彿沒有爭勝心，好像只想守到完場互射12碼。

到115分鐘，看似大局已定，勢進入互射12碼階段，蘇斯克查才開始頻繁地換人，先由丹尼爾占士入替普巴。1分鐘後，他以中堅換中堅，再用杜安薛比入替艾歷拜利。

【後費格遜時代，曼聯暫時贏得5項錦標】

完場前，他安排阿歷士迪尼斯及桑馬達在場邊準備，但遲遲不換，直至123分鐘，可能是全場最後一個界外球出現，他才將兩人換入，入替麥湯米尼及雲比沙卡，明顯地，這兩個換人都是針對互射12碼。

求仁得仁，曼聯踢完120分鐘後賽和1：1，要互射12碼，桑馬達及迪尼斯主射頭兩輪，順利完成任務射入，但最後射到第11輪，門將迪基亞射失，最終曼聯在互射12碼以10：11落敗，得到亞軍。

拉舒福特今場表現低迷，但踢足120分鐘。（路透社）

賽後很多網民質疑蘇斯克查的換人決定，亦有記者要求蘇斯克查解釋踢到100分鐘才換人的原因，蘇帥說：「我覺得在場上的球員，包括格連活特、拉舒福特、般奴費南迪斯及卡雲尼，都是可以決定勝負的球員，他們有能力製造決勝機會。我覺得麥湯米尼是今場表現最好的球員，還有普巴，我真的很難去換人，尤其是費特養傷一星期。」

【《曼徹斯特晚報》今場曼聯球員及蘇斯克查表現評分（以10分為最高）】

+ 7 + 7 + 7

維拉利爾的艾馬利在被追平後，下半場已不斷換人求變，並保持球隊的活力，但蘇斯克查就按兵不動。就算場上的球員已是最佳11人，但再好的球員也會疲倦，特別是經過一個漫長的球季，來到全季最後一場比賽。

【曼聯眾將賽後十分失望】

+ 3 + 3 + 3

蘇斯克查在管理球員及建立體系，確實有他一套方法，但他臨場應變的戰術及換人決定，向來為人詬病，這場比賽亦體現了這一點。要蘇斯克查學雲高爾那樣夠魄力在完加時前換門將，調入較擅長撲12碼的甸恩軒達臣頂替迪基亞，確實有點強人所難，亦有點痴心妄想，但在下半場及加時上半場，蘇斯克查確實可以做得更好。

球迷也看得出部分曼聯球員累了，有抽筋跡象，跟不上節奏，開始被維拉利爾圍攻，但蘇斯克查不作變動，以正選11人周旋對方半隊新力軍。他到在加時下半場尾段才作出大部分換人，彷彿那些後備球員只是為互射12碼準備。究竟蘇斯克查是誤判形勢而固執行事，還是他不信任後備席的球員？

【維拉利爾球員慶祝捧盃】