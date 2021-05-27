「歐霸之王」艾馬利4度捧盃創歷史　失意阿仙奴後再闖決賽破紀錄

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-05-27 13:48

歐霸盃或許不應該再叫「西維爾盃」，應該叫「艾馬利盃」才對！ 艾馬利昨晚帶領維拉利爾靠互射12碼擊敗曼聯，助「黃潛」首度捧盃。艾馬利對這項盃賽相當熟悉，他是歐霸盃史上最成功的教練，5次領軍入決賽，4次捧盃而回，唯一一次入決賽失手的正是18/19球季帶領阿仙奴不敵車路士，半年後更遭解僱。 今次捧盃後，艾馬利在訪問中多次提起阿仙奴，表示執教兵工廠期間「獲益良多」，並指當年那場歐霸盃決賽失利是一次很好的學習，令他可以在今屆決賽取得成功。

正當曼聯球員失望地上台領亞軍獎牌，維拉利爾球員拋起艾馬利慶祝冠軍。這名49歲西班牙教練去年夏天接掌「黃潛」，雖然今季聯賽成績平平，只得第7位，但在歐霸盃過關斬將，4強淘汰舊東家阿仙奴，到決賽再挫曼聯，為維拉利爾贏得史上最重要的錦標。

【艾馬利5次入歐霸盃決賽，4次封王】

在歐霸盃以至其前身歐協盃的歷史上，艾馬利是最成功的教練，5次入決賽4奪冠軍。他在13/14、14/15及15/16球季領西維爾連贏3屆冠軍，到18/19球季，他執教阿仙奴時再入決賽，但不敵車路士得亞軍，到今年帶領第3支球隊入決賽，助維拉利爾封王。

他成為首位4次贏得歐霸盃或歐協盃的教練，之前的紀錄保持者是他自己以及同樣贏得3次的查柏東尼。

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【維拉利爾陣中有很多熟悉臉孔，曾經是強隊成員（按圖放大）】

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艾馬利賽後訪問表示，在阿仙奴的失意經歷幫到他成長。今次連勝兩支英超球隊封王，他說：「我不覺得有任何復仇意味。我盡力享受這個時刻，無論是勝利還是落敗。我想嘗試到不同的環境，我在每個地方都學到很多，了解到不同的足球文化，認識到不同的人，包括在英格蘭的阿仙奴。」

他在2018年夏天接掌阿仙奴，雖然2019年得歐霸盃亞軍，但同年底被炒。

【維拉利爾球員慶祝捧盃】

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失意阿仙奴後曾懷疑人生

艾馬利續說：「我十分滿意今場的勝利，為我的球會感到高興，感覺就像我以前幫西維爾贏冠軍那樣。當我執教阿仙奴時，我們都踢過歐霸盃決賽，但未能勝出。不過，或者我從那場比賽中學到一些東西，我才能在今場勝出。」維拉利爾贏波後，還獲得來屆歐聯參賽資格，由於維拉利爾聯賽排第7位，所以西甲下屆會有5隊參加歐聯。

被問到遭阿仙奴解僱後有沒有懷疑自己，艾馬利表示他會質疑自己的排陣、調動及訓練，但在質疑後，他會問自己，再努力尋找答案。他亦答謝一直支持自己的幕後工作人員，他說：「我很享受當教練，很享受與團隊成員合作，他們貢獻良多。在阿仙奴、西維爾、巴黎聖日耳門及這裏也是一樣。」

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