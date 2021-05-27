普捷天奴與熱刺洽談歸隊　派路勢被炒　皇馬同易帥︱領隊轉會

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-05-27 20:00

2020/21球季落幕，多支豪門球隊在收購球員之前，不約而同趁新球季開始之前易帥。施丹離開皇馬、派路被撤換均是意料中事，最震撼的當然是2019年被熱刺辭退的普捷天奴，正跟這家倫敦球會洽談，很大機會歸隊執教。

普捷天奴2014年成為熱刺領隊，執教五年來球隊踢出風格並逐年進步，在轉會資金不及一眾英超豪門之下，仍能先在2016/17球季成為聯賽亞軍，繼而在2018/19一季歐聯勇闖決賽。可惜他和球隊在那年歐聯終極一戰不敵利物浦後，2019/20球季彷如洩氣皮球，2019年11月聯賽跌至第14位貼近護級邊緣，普捷天奴亦被辭退。

雙方分手後，大家也不好過。熱刺找來「獎盃魔人」摩連奴領軍，球隊一度似有起色，不久又打回原形，最弊的是失去普捷天奴年代創下的進攻火力，防守又不見得有改善，進退失據之下成績不進反退。摩帥聯賽盃決賽前被炒，熱刺最終亦失落冠軍。普捷天奴離開熱刺後一直待業，直到今年1月走馬上任加盟PSG，他在大巴黎終於「開齋」，一口氣贏得法國超級盃和法國盃，可是法甲聯賽未能扭轉乾坤，只得亞軍。

近日英國小報突然傳出，熱刺為挽留陣中王牌哈利卡尼，正計劃邀請普捷天奴回巢，正當大家以為「講笑咩」？誰不知周四（27日）英國天空體育和The Athletic兩大權威體育傳媒同時發布「PSG領隊普捷天奴正跟熱刺洽談回隊執教」的消息。

利維當日親手辭退普捷天奴，如今或親自力邀他回巢。（Twitter）

一切看似天方夜譚，竟然片刻快將成真。究其原因，一方面是普捷天奴在巴黎其實過得並不如意，加上他深愛熱刺，本人性格又是個任人搓圓撳扁的好好先生——他在熱刺名為領隊，實際上在球隊內部操作和轉會大權均操縱在熱刺會長利維（Daniel Levy）身上，就算權力被削，普捷天奴竟完全不介意，甚至曾表明「我可以改職銜，只做熱刺教練」。一個如此好脾氣、甚至稱得上有點受害者氣質的員工，遇上事事過問的魔鬼上司利維，可能反而是絕配。

熱刺失去普捷天奴，成績和風格都一去不回頭，名帥摩連奴人工高過普捷天奴近倍，卻得不到預期的獎盃，利維不是笨蛋，再次手起刀落炒人。問題是，球會預算有限之下，似乎找誰也不對。名帥已經試過，沒有名氣的又不想博，思前想後還是覺得普捷天奴最好。PSG據知並不想失去主教練，惟普捷天奴心繫熱刺，希望重返英倫，如此一來，球會又要找人執教，消息指他們看中阿積士教練坦克格（Erik ten Hag）。

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派路毫無一隊領軍經驗下突被提拔當祖雲達斯主帥，一季下來便被撤換。（Getty Images）

祖雲達斯同樣邀舊帥回巢

找回舊帥的球隊不止熱刺，祖雲達斯亦預備以艾歷尼（Massimiliano Allegri）接替派路。去年夏天，毫無執教經驗的派路，原先回到祖雲達斯出任預備組教練，不料老婦人辭退沙利後9日，突然宣布提拔派路為一隊主帥。今季祖記在他領軍下，無論排陣、用人等均不時出現爭議。

球隊不止在歐聯十六強止步，對上連續九季稱霸的意甲聯賽亦告斷纜，只得令人失望的第四名，一隻意大利盃冠軍，才避免球季四大皆空的尷尬。派路多次否認離隊，惟會方還是決定換人。艾歷尼2014至19年執教祖雲達斯五年，期間意甲五連霸兼四奪意大利盃，歐聯亦兩度置身決賽惜未能封王。

另一邊廂，盛傳離隊多時的皇家馬德里教頭施丹，再次傳出已跟球會職員和球員告別的消息，皇馬官方最新已確認施丹離隊，結束第二度執教銀河艦隊生涯。他的下一站，原先盛傳為他曾效力的另一球會祖雲達斯或法國國家隊二選一，如今看來艾歷尼會再次當上老婦人教頭，難道他會接替舊隊友迪甘斯，出任國家隊主帥？

加上早前離開國際米蘭的干地，短時間內，皇馬、祖雲達斯、巴黎聖日耳門、熱刺、國際米蘭五大豪門幾乎同時易帥。今個夏天有歐洲國家盃後顧，看來在球員重磅轉會之前，一輪易帥潮相信在所難免。

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