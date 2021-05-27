東京奧運｜跳馬王子石偉雄閉關備戰　放下9年成就由零出發

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-05-27 21:12

距離東京奧運開幕（7月23日）不足兩個月，香港「跳馬王子」石偉雄睽違9年再戰奧運，29歲的他今天（27日）在順利邨體育館作「閉關」訓練前的最後亮相，帶着成熟了的心理與更穩定的「李世光」，他步向最高舞台，務求演出最佳兩跳。

東京奧運男子競技體操將會在7月24日於東京有明體操競技場展開，石偉雄是香港唯一體操代表，出戰男子單項跳馬。這是「石仔」繼2012年倫敦奧運出戰男子全能賽後，運動員生涯第二次參加奧運。石偉雄行將「閉關」備戰，此前向傳媒談及備戰進度、及再戰奧運的心情。

石偉雄在香港體育學院安排下，趁閉關操練前，在順利邨體育館會見傳媒。（余俊亮攝）

9年間，石偉雄在跳馬已有一番成就：2014年仁川亞運金牌、2018雅加達亞運衛冕、2019年歷史性的兩枚世界盃金牌。現年29歲的他，再非2012年奧運時年少氣盛，在資格賽出局後一度意志消沉的小伙子。「9年間最大轉變是心態，少了小時候的過份自信，雖有信心，但也會挑自己的問題，現在會以平常心面對。」9年來的種種榮譽，尤其兩屆亞運金牌，又可會為他出戰奥運帶來更大信心？「2018年（亞運）所跳的動作，跟現已完全不一樣，就當由零開始吧，反而想放下以前的小成就。」

石偉雄坦言相比9年前初戰奧運，現在心態已沒有當初的興奮，取而代之的是平常心。（余俊亮攝）

9年間心態大不同 奧運再跳最高難度「李世光」

奧運兩跳的兩套動作，石偉雄準備已久——都是難度分達到最高6.0的「李世光」和「李世光2」。體院體操總教練熊松良道：「據我們所知，李世光全世界只得5至6人在比賽中做到，李世光2則只得2至3人；而兩跳都選擇難度6.0動作的選手，只得石偉雄一個。」2019年世界錦標賽，石偉雄初次在比賽中跳「李世光2」，是預期中的落地失敗，但為了衝擊獎牌，他必須放手一搏。

石偉雄為了奧運，兩年多間將「李世光」和「李世光2」做過逾千次。（余俊亮攝）

什麼是「李世光」？ 若體操選手在獲認可的比賽上，做出未有選手做過的動作，其動作在國際體操協會（FIG）確認後，就可以該選手名字命名，「李世光」和「李世光2」，正是朝鮮退役名將李世光創下的跳馬動作；李世光亦是僅有5套難度分達最高6.0的體操動作中，唯一擁有多於一套動作命名的選手。 「李世光」：團身塚原兩周轉體360 「李世光2」：前手翻屈體前空翻兩周轉體180

「石仔」上一次比賽，已追溯至2020年3月的世界盃阿塞拜彊巴庫站，隨後疫情爆發，至今未有比賽，但這一年多絕非空白。今天他除了談備戰，更在近50名記者眼前，親身演示「李世光」和「李世光2」。起跑、加速、撳馬、躍起、轉體再着地，兩套動作加起來不過廿秒，落地不算完美，但一年多之間的進步卻是看得見。石偉雄的教練Sergiy隨後評道，動作有點瑕疵，「若在奧運時做到今天的表現，按過去的獎牌成績，石仔會拿到獎牌。」

石偉雄親身演示「李世光」和「李世光2」，表現明顯較2019年世錦賽大有進步。（余俊亮攝）

50傳媒眼前示範緊張腳震 背上紋身展現決心

石仔稱現在「李世光」和「李世光2」成功率頗理想，今天選擇在會見傳媒時做高難度演示、而非簡單帶過，亦是備戰的一環。一年多以來，怹自行操練，兩套動作即使跳了逾千次，就算克服了再次受傷的恐懼，卻未曾感受比賽氣氛下的心理狀態。「今天特別做李世光，是想趁很多不同人在場、有氣氛的時候，趁這樣的環境去做一次。我也腳震，有點緊張！但在這狀態下可反映，即使緊張其實也控制到。」他坦言今天兩跳發揮不及訓練般好，「但也可預見到比賽會有此情況，希望之後兩個月（訓練）可以做得再穩定一點。」

石偉雄的教練Sergiy（左）認為，石仔的表現仍有瑕疵，但若能做出演示出的表現，足以獲得獎牌。（余俊亮攝）

對於何時出發往東京及比賽賽程等，石偉雄仍苦候賽會公布，但今天過後，他就會全心訓練，全力提高「李世光」兩跳的穩定性，衝擊獎牌。上月，他在背上紋上奧運五環，「奧運是我的目標，或是對運動員來說一個最高的舞台。」看見了決心、進步、和成熟了的心態，期待兩個月後的石偉雄在東京有明體操競技場，跳出生涯最重要的兩跳「李世光」。

石偉雄在背脊紋上奧運的五環圖案。（余俊亮攝）

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）