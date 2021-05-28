【英超熱話】連格外借不完美的結局　長文感人告別韋斯咸

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-05-28 12:43

球季結束，韋斯咸終於取得來季歐霸資格，曼聯借將連格算是完成任務，結束半季外借生涯。不過，「連美斯」回歸「紅魔鬼」前留有遺憾，根據英國《太陽報》消息指他在主場遇上「球場老鼠」，價值6位數字的名錶被盜。

由曼聯外借至韋斯咸的連格（Jesse Lingard），算得上是今季精明轉會操作之一，協助「鎚仔幫」以第6位衝線，取得來季歐霸盃分組賽的資格，相隔14年再度亮相歐戰舞台。

盤點今季十大最成功轉會 借將顯功架 中型班變精明眼

2021/21英超聯賽榜前10位：

+ 4 + 4 + 4

外借韋斯咸期間，連格獲得重生的機會，卻在主場損失心愛的過百萬名錶。英國《太陽報》透露「鎚仔幫」早前主場不敵愛華頓的聯賽時，「連美斯」放在更衣室內的手錶被盜，價值更是高達6位數字英鎊，韋斯咸方面隨後翻查閉路電視及詢問巡邏的保安，可惜兩者亦無發現。

「鎚仔幫」主場更衣室只容許球會及部分工作人員入內，難以排除是隊內人士犯案。倫敦球場守衛森嚴，難以想像比賽期間竟發生失竊案，連格無端端變成受害者，被偷去的更是他心愛的瑞士品牌Richard Mille名錶，據悉「連美斯」遇劫也甚為失落。

連格代表韋斯咸主場鬥愛華頓一仗，球隊落敗外，名錶更在主場被盜去。（資料圖片／Getty Images）

錢財身外物，相信連格名錶失竊，也不會影響他對「鎚仔幫」的印象。完成半季的借用期，即使一直有傳聞指韋斯咸有意正式買斷「連美斯」，惟至今依然只聞樓梯響，連格亦將返回曼聯。

連格加盟韋斯咸後的入球：

連格上載一張與迪格蘭賴斯及盧保的合照，透過社交網站盡訴心中情。直言球隊上下永不放棄，終於達成目標完成球季，他慶幸在韋斯咸遇到的人和事，並感激一直對他充滿信心的人。

連格短短效力半季，如今「鹹魚翻生」重獲英軍徵召，韋斯咸確實居功至偉，「連美斯」直言在韋斯咸的日子是生涯中的精華，而「鎚仔幫」在他在心中已是一個特別的存在。