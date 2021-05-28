法網｜男單夢幻決賽落空　拿度衛冕路難行　莎蓮娜爭24冠硬仗連場

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-05-28 17:19

本年度第二項網球大滿貫賽事——法國網球公開賽周日（30日）開鑼，「泥地王」拿度力爭14度封王，並有望超越費達拿成為史上最多大滿貫冠軍的球手。 不過，拿度要奪冠困難重重，「三大巨頭」齊集上線，隨時4強已經要硬撼祖高域。

因疫情關係，法國網球公開賽（Roland Garros）比原定開賽日子押後一星期，本周日正式開打，早前公布今年賽事的籤表。

「瑞士天王」費達拿（Roger Federer）﹑「泥地王」拿度（Rafael Nadal）及祖高域（Novak Djokovic）三大巨頭齊齊參賽，三人更不約而同地處於上線，將在爭入決賽路上碰頭，意味三大名將必定不能合演夢幻決賽。

拿度早前勇奪羅馬大師賽錦標，法網開賽前一壯行色。（資料圖片／Getty Images）

根據籤表，「三大巨頭」在上線「打甩髀」，處於下線的添姆（Dominic Thiem）及麥維迪夫（Daniil Medvedev）隨時成為最大得益者。

人稱「泥地王子」的添姆處於下線，能夠避開三大巨頭，對於衝擊錦標甚為有利。（資料圖片／Getty Images）

法網男單頭8號種子：

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相隔一年再戰紅土場的費達拿，被列為8號種子，首圈將與外圍賽晉級球手對壘，假若「費天王」過關斬將殺入8強的話，有望與祖高域爭奪4強席位。

費達拿因傷避戰逾一年後回歸，狀態依然成疑，加上他一向不擅長出戰泥地賽的賽事，未知能否重演兩年前殺入4強的好夢，而「費天王」早前出戰日內瓦公開賽時，爆冷次圈出局。

費達拿避戰超過一年後，比賽狀態依然成疑。（資料圖片／Getty Images）

上年男單決賽輕取祖高域奪冠的拿度，今年被列為3號種子，力爭第14度稱霸紅土場外，同時有望打破費達拿的大滿貫紀錄，歷史性第21次大滿貫封王，而他的破紀錄旅程並不輕鬆，事關拿度有機會在4強硬碰祖高域。

即將踏入35歲的拿度，早前的羅馬大師賽決賽與祖高域上演前哨戰，二人力戰三盤接近3小時，最終拿度以盤數2：1力克宿敵，出戰法網前一壯行色。

拿度與祖高域在羅馬大師賽上演前哨戰，結果拿度以盤數2：1力克宿敵。（資料圖片／Getty Images）

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另外，拿度在法網賽場的彪炳戰績，賽會特意以拿度的招牌左手揮拍動作，豎立一個3米高的拿度銅像，表揚「泥地王」在法網的輝煌成績，早前更出席揭幕儀式。

法網賽會特意為拿度設立雕像。（Twitter截圖）

女單方面，「細威」莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）仍然力爭個人第24個大滿貫錦標，追平名宿歌特（Margaret Court）的紀錄，被列為7號種子的莎蓮娜，今年爭冠阻力甚大。如無意外，第3圈開始將會硬仗連連，或要先後擊敗姬爾芭﹑姬維杜娃﹑莎巴蘭卡﹑大坂直美及芭迪，才有望捧走今年法網冠軍。

莎蓮娜早前失落澳網冠軍，如今依然力爭個人第24個大滿貫錦標。（資料圖片／Getty Images）

法網女單頭8號種子排名：

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